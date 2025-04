Laigueglia inaugura la scuola "Badarò" dopo l'intervento antisismico e di efficientamento energetico

Dal 7 gennaio scorso, al termine delle vacanze di Natale, gli alunni di Laigueglia sono tornati nella scuola G. B. Libero Badaró di Via dei Cha, istituto scolastico che avevano lasciato ad inizio aprile 2024. In appena otto mesi di lavori, l'edificio scolastico è stato oggetto di importanti lavori di adeguamento alle normative antisismiche e di efficientamento energetico.

Mercoledì 16 aprile, alle 11:30, è prevista l’inaugurazione delle scuole Badarò di Laigueglia con l’Amministrazione e le autorità locali. Così anticipa l’evento il sindaco Giorgio Manfredi: "Inaugurare la scuola è investire nel futuro, nella formazione dei giovani di oggi che saranno gli adulti del domani. Dare loro la possibilità di studiare in uno spazio adeguato, moderno e funzionale significa trasmettergli il valore e l'importanza della cultura nello sviluppo e nel progresso dell'uomo".

L’edificio scolastico è passato da classe energetica D ad A1 grazie al "cappotto termico" e a moderne pompe di calore; l’esterno si presenta rinnovato, le aule hanno pareti vivacemente colorate e sono tutte dotate di termoconvettori per la regolazione autonoma della temperatura caldo/freddo; la cucina interna ha impianti e rivestimenti completamente nuovi. "I lavori, parzialmente finanziati dai fondi del PNRR", aggiunge il vicesindaco Andrea Zancanaro, "si sono conclusi in tempi più che ragionevoli grazie al lavoro continuo (non c’è stata interruzione neanche nel mese di agosto) e al monitoraggio costante operato per garantire il rispetto del cronoprogramma che avevamo concordato con l'impresa appaltatrice, in modo da ridurre al minimo, per alunni e famiglie, il disagio della sistemazione provvisoria".

"È una grande soddisfazione per l'Amministrazione", conclude il sindaco Giorgio Manfredi, "aver dotato Laigueglia di una scuola che rispetta i più moderni canoni di edilizia pubblica; desidero ringraziare l'Ufficio Lavori Pubblici per il supporto tecnico e gli operai del Comune per la meritevole disponibilità, le Suore del Carmine per averci locato la sede scolastica temporanea e, soprattutto, alunni e insegnanti per la collaborazione e l'adattamento dimostrato nei mesi di chiusura della scuola".