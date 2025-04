Altare, il maltempo fa slittare al 25 aprile il merendino organizzato dal Comitato Bric Surité

Il merendino di Pasquetta organizzato dal Comitato Bric Surité dovrà attendere ancora qualche giorno. Le condizioni meteo, che quest’anno sembrano non dare tregua, hanno costretto gli organizzatori a rinviare l’evento previsto per il Lunedì dell’Angelo. Il terreno eccessivamente bagnato e le nuove piogge previste rendono infatti impossibile trascorrere la giornata all’aria aperta in sicurezza.

Il nuovo appuntamento è fissato per venerdì 25 aprile, giornata di festa e occasione ideale per un ritrovo tra i prati delle Baize. Orario e modalità restano invariati: a partire dalle ore 11, con il consueto spirito che unisce convivialità e impegno civico.

"Sarà una giornata per stare insieme, per godere della bellezza del nostro territorio e per ribadire il nostro no ai parchi eolici che minacciano le colline di Altare", fanno sapere dal Comitato.

Il riferimento è ai progetti 'Bric Surité' e 'Piccapietre', che da tempo destano preoccupazione tra cittadini e associazioni locali. Secondo il Comitato, tali interventi rappresenterebbero "un grave danno per il paesaggio, per l’identità del territorio e per la sua fruizione pubblica".

"La scampagnata non è solo un ritorno alla tradizione – spiegano ancora – ma un’occasione concreta per dimostrare quanto siamo legati a questi luoghi. Se non ci mobilitiamo ora, rischiamo di perdere per sempre un patrimonio ambientale e culturale che ci appartiene. Quanto già avvenuto in comuni come Mallare potrebbe accadere anche qui, e non possiamo permettercelo".