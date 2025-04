Alassio Outdoor Experience: da maggio a settembre tanti eventi per gli amanti delle camminate

Alassio non è solo mare e sport acquatici ma anche trekking e avvicinamento all’ambiente.

Fare escursionismo nei dintorni di Alassio è uno dei modi migliori per vivere la natura. Dalle passeggiate in compagnia del fotografo Gabriele Cristiani per vedere e imparare a immortalare le bellezze della natura alla urban walking tra i vicoli di Alassio con la forager Laura Brattel che alterna esplorazioni alla scoperta dei fiori a bordo marciapiede con le escursioni tra le piante esotiche attorno alle ville un tempo dimora degli Inglesi in vacanza ad Alassio.

Con l’ornitologo Enrico Carta si sta col naso all’insù alla scoperta delle mille specie di farfalle che hanno colonizzato un sentiero proprio sopra Madonna della Guardia ma anche per avvistare l’avifauna dei dintorni. Con la guida Barbara Campanini e l’esperto di astronomia si va alla scoperta del cielo stellato: costellazioni, miti e leggende per scoprire i nomi delle stelle e dei pianeti che illuminano il nostro cielo estivo e allo stesso tempo ascoltare le storie delle costellazioni e dei miti greci. Barbara è anche esperta di pilates per chi vuol provare un’esperienza mattutina dolce ed attiva, un’immersione nella natura e nella storia del territorio di Alassio, che coniuga il cammino a momenti di pratiche facili di pilates, respirazione, postura, mobility e stretching.

Tra le torri sopra Alassio con Jack The Green per un trekking di interesse storico naturalistico: percorsi in mezzo alla macchia mediterranea, con scorci paesaggistici di notevole fattura, tra il Golfo di Alassio e le montagne limitrofe.

Oppure un curioso trekking al profumo di rosmarino con Michela Ciccione: partendo dal lungomare di Alassio i partecipanti percorrono la Via del Rosmarino, uno dei sentieri più affascinanti di Alassio, per giungere a Poggio Brea. Ogni passo rivela una varietà di erbe aromatiche autoctone, tra cui il rosmarino, che domina il paesaggio con la sua forma cespugliosa e il suo profumo avvolgente.

Ma Alassio non porta a spasso solamente tra le bellezze naturali: già nei secoli passati, Alassio e la Riviera ligure ispirarono pittori e scrittori grazie alla luce unica e paesaggi mozzafiato. Con le sue colline, spiagge e borghi storici, la zona attirava un'importante comunità di artisti. Testimonianze di questo passato sono esposte nella Richard West Memorial Gallery e nella Pinacoteca Carlo Levi, dove sono conservati interessanti dipinti dell'epoca. Natura, mare e cultura si fondono, creando un'atmosfera unica che vengono sapientemente raccontati dalle “Le Guide del Golfo”.

Esperienze per tutti i gusti, tutti i livelli di allenamento e tutte le età. Tutte le esperienze saranno a breve prenotabili nella sezione “attività e esperienze” del sito Visitalassio (https://www.visitalassio.com/it/eventi-e-attivita/esperienze-e-attivita) dove si possono trovare orari e punti di ritrovo per ciascun percorso. Iscrizioni gratuite per i possessori della Tourist Card. Costo per tutti 10 euro adulti, gratis per i bambini fino a 12 anni con navetta gratuita disponibile dove necessaria.

“Ad Alassio – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri – si è apre una nuova stagione dedicata alle passeggiate a tema che possono essere realizzate nel meraviglioso anfiteatro naturale che circonda la nostra città, con una proposta completa e diversificata capace di incontrare i gusti di un'ampia fascia di cittadini e di turisti. Tutto questo è reso possibile grazie al contributo dell'Assessorato allo Sport e alla Rete di Destinazione Alassio, che con la tassa di soggiorno ha sostenuto la sistemazione, ad opera di Gesco, di tutta la rete escursionistica con cartellonistica, mappe e piantine distribuite allo Iat e pubblicate sul sito VisitAlassio. Questa importante operazione ha consentito di rendere i nostri sentieri adatti a essere percorsi dagli amanti del birdwatching, ma anche del butterfly watching e dai bikers, così come da coloro che vogliono conoscere i segreti della botanica e della storia di Alassio”.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail info@visitalassio.com https://www.visitalassio.com/it e a Gesco: tel. 0182 642846; mail info@gescoalassio.it

info@gescoalassio.it