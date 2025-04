Anche il savonese e la Liguria presenti all'assemblea nazionale della Federazione Italiana Cuochi

Una due giorni, quella dell'Assemblea Nazionale di Milano della Federazione Italiana Cuochi, che ha visto la Liguria protagonista con una forte e convinta partecipazione da parte dell'associazione in rappresentanza del territorio savonese. Legittima la soddisfazione espressa dal Presidente Regionale Alessandro Dentone, che ha sottolineato i grandi passi avanti realizzati nell'ultimo periodo.

“Siamo appena tornati dall’Assemblea Nazionale dei soci ed insieme ai delegati designati dalle due associazioni provinciali torniamo a casa con due grandissime vittorie – ha detto Alessandro Dentone, che poi ha aggiunto - La prima è quella del rinnovamento del nostro logo nazionale che dopo 45 anni viene rinnovato. Ci vorrà molto tempo prima dell’entrata in vigore del nuovo è tutto ciò che ha il logo attuale rimarrà intatto ed utilizzabile.

La seconda vittoria riguarda il lavoro di tutti gli associati di Genova, Savona e della Liguria intera. Per questo siamo stati premiati dalla FIC Nazionale per il secondo anno di fila al Trofeo delle Regioni come Regione che si è contraddistinta al livello nazionale per l’operato svolto nel 2024. Tutto ciò grazie al lavoro svolto con dedizione e serietà dalle nostre associazioni e dai nostri associati”.

Alle dichiarazioni del presidente regionale si aggiungono quelle del presidente provinciale Franco Impieri che ha rimarcato, anche per quanto riguarda il Savonese, il trend di crescita in termini di numero degli associati e di partecipazione alle numerose iniziative organizzate nel 2024 e in questo primo scorcio di 2025.

Nel ringraziare tutti dal profondo del cuore, il Presidente Dentone ha ricordato che “ora però una sfida importantissima ci attende dal 11 al 14 ottobre con la festa nazionale del cuoco e il pensiero e tutte le energie devono andare in quella direzione”.