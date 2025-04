Nessuna manifestazione d'interesse per le quote di GTT in Tpl Linea, Faisa Cisal incontra il sindaco di Savona

A seguito della procedura di vendita della partecipazione azionaria detenuta dalla società GTT di Torino, pari al 12,24 % del capitale sociale di TPL Linea di Savona, le segreterie Faisa-Cisal della Liguria e di Savona, avevano chiesto chiarimenti alla Provincia e al Comune di Savona (e per conoscenza alla Regione Liguria).

Oggi,16 aprile , la segreteria regionale e provinciale, sono state ricevuta dal sindaco di Savona, Marco Russo, e dall’assessore Francesco Rossello. “Durante l'incontro la nostra organizzazione sindacale – spiega Faisa Cisal - ha manifestato la propria preoccupazione relativamente alle possibili conseguenze, in particolar modo sull’affidamento del servizio e sulla governance interna, che potrebbe avere la cessione di quote di TPL Linea; l’Amministrazione savonese ha comunicato che allo stato attuale non sono pervenute manifestazioni d'interesse per l'acquisizione delle quote della società entro il termine di scadenza, fissato per il aprile, inoltre ha evidenziato come sia da escludere l'acquisizione delle quote da parte di un soggetto privato, che andrebbe a compromettere l'affidamento diretto in house providing".

Nel corso dell’incontro i rappresentanti del Comune di Savona hanno manifestato la loro volontà di porre in essere azioni che siano utili ad un mantenimento dell’attuale composizione dei soci di TPL Linea, fatte salve ovviamente le quote detenute da GTT Torino, riservandosi la valutazione dei percorsi più idonei utili al raggiungimento dell’obiettivo prefisso.

“L'incontro si è concluso con delle valutazioni reciproche inerenti al sistema di finanziamento complessivo del settore- prosegue Faisa Cisal - sia per quanto concerne il conto esercizio che per la parte relativa agli investimenti, e con la rappresentazione da parte della nostra organizzazione relativamente alle difficoltà quotidiane che il personale riscontra sia a causa della complessità delle mansioni svolte che sotto l’aspetto salariale”.

Le parti si sono rese reciprocamente disponibili a eventuali ulteriori incontri sia sulla tematica relativa all’assetto societario di TPL Linea sia su altri temi che possano essere di interesse per la società e per il personale che vi lavora.