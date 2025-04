A "Porta a Porta" la ricetta della torta Pasqualina: a presentarla il cellese Luca Minuto

La ricetta della torta pasqualina a "Porta a Porta".

Questa sera il cellese Luca Minuto sarà presente nel programma di Rai Uno condotto da Bruno Vespa per illustrare in un video di due minuti come si realizza la torta salata ligure per eccellenza particolarmente apprezzata soprattutto nel periodo di Pasqua.

Minuto, titolare dell'omonimo vivaio di via Negrin a due passi dal casello autostradale cellese, priore della Confraternita di San Michele Arcangelo e appassionato di cucina, dal 2023 ha dato vita su Facebook, Instagram e Youtube alle pagine e al canale "Cucina e Grembiuli" dove oltre a cucinare prelibatezze mostra nei suoi tutorial anche i suoi particolari grembiuli. I video sono realizzati nella sua cucina da sua moglie Maria Teresa "Titti" Salsotto" dove realizza piatti della tradizione con prodotti del territorio a km 0.

"Nella mia rubrica 'Cucina e Grembiuli', la cucina è il cuore pulsante di ogni attività. Qui, gli ingredienti semplici e genuini si trasformano in piatti straordinari, grazie a ricette che esaltano i sapori autentici della tradizione italiana e non solo. Ogni preparazione è un viaggio culinario, che esplora tecniche classiche e moderne, rendendo ogni piatto un’esperienza unica e appagante. La nostra cucina è aperta a tutti gli appassionati che desiderano imparare, sperimentare e, soprattutto, gustare il piacere del cibo fatto in casa" scrive Minuto sul sito www.cucinaegrembiuli.com.

"'I grembiuli' non sono solo un simbolo della nostra rubrica, ma rappresentano l'impegno, la passione e la dedizione che mettiamo in ogni ricetta. Luca, il volto di 'Cucina e Grembiuli', è un grande collezionista di grembiuli che acquista nei suoi viaggi o riceve in regalo da amici e follower. Indossare uno di questi grembiuli è provare empatia sia con il luogo di provenienza sia con la persona che ha donato il grembiule. Che tu sia un principiante o un cuoco esperto, il grembiule è il tuo compagno di avventure in cucina, pronto a sostenerti mentre mescoli, impasti e assaggi. Con i nostri grembiuli, ogni cucina diventa un laboratorio di creatività e gusto" viene spiegato nel blog.

"Ogni piatto è selezionato con cura, ispirato dalla tradizione italiana e arricchito da un tocco di creatività. Dalle preparazioni più semplici a quelle più elaborate, le ricette possono essere di ispirazione e spunto per tutti, dai neofiti ai cuochi esperti. Ogni video è una guida che aiuta a creare piatti tradizionali o innovativi, dai sapori armonici, dovuti alla profonda conoscenza delle essenze aromatiche e delle erbe selvatiche" continua.

Con una passione innata per la cucina, fin da bambino è stato educato al valore della cucina e a riconoscere l’abbinamento dei gusti, grazie alla vena “artistico-culinaria” della mamma. Questa passione l’ha portato a frequentare corsi di assaggio di vino e di miele per affinare le sue abilità organolettiche.

Appuntamento quindi questa sera dalle 23.30.