Raccolta porta a porta a Savona, una lettrice: "Rimostranze figlie non del rifiuto alla differenziata, ma di come verrà gestita"

Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice savonese, la signora Tea.

"Ho appena finito di leggere l'articolo sulla tournée del sindaco a San Michele.

'Nessuno ci obbliga a mettere i bidoni della spazzatura nei portoni, lo vuole la Sea-S': mi sto chiedendo se abbiamo cambiato l'amministratore della città.

La Sea-S rispetta un capitolato definito nella gara di appalto; la gara di appalto è stata formulata nel primo step dall'Amministrazione di Savona precedente e si sta realizzando con questa Amministrazione. Quindi le responsabilità sono prettamente amministrative.

Per quanto riguarda le rimostranze di noi cittadini, è ora che il sindaco ammetta che nascono non da un rifiuto alla differenziata ma su come viene, verrà gestita.

Vorrei chiedere al sindaco di fare i suoi giri nelle vie altrettanto problematiche, ma che purtroppo non fanno parte del 'salotto buono' di Savona'.

Il sindaco parla di come altre città stanno vivendo il 'porta a porta' però dimentica in quante è fallita, ultimamente Sanremo. Un buon amministratore dovrebbe tenere conto anche di questi fallimenti, servirebbero a comprendere dove sono gli anelli deboli della gestione, servirebbero a dimostrare che un sindaco, una sua giunta eletta dai cittadini è veramente pronta a lavorare per loro".