Inclusione, sport e divertimento: a Millesimo una giornata di sport per tutti con l'hockey paralimpico

Una giornata all'insegna dello sport e del divertimento e dell'inclusione. E' quella che si è tenuta ieri, giovedì 17 aprile, presso il Palasport a Millesimo, con un focus sull'accessibilità alla disciplina sportiva.

Dalle 9 alle 15:30, ragazzi provenienti da tutta la Liguria e dal Basso Piemonte hanno sperimentato l'emozione dell'hockey paralimpico sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, scoprendone da vicino il valore inclusivo e l'adattabilità a tutti.

L'evento, patrocinato dal CIP Liguria, è stato completamente gratuito e aperto a persone di tutte le età e con qualsiasi tipo di disabilità intellettivo e/o relazionale.

Tra i gruppi più coesi agli organizzatori valligiani, gli amici della Bottega Equo Solidalidale di Carcare che hanno offerto un laboratorio-sperimentale di Diario Visivo e Nello Peluso che ha immortalato i momenti salienti della giornata.

Rilevante anche l'ormai consolidata amicizia con gli hockeisti imperiesi guidati dal professor Marco Barisciani, collaborazione nata un anno fa, in occasione di un progetto del Comitato Ligure FiH, volto alla promozione della pratica sportiva a carattere sociale. Comitato, che nella giornata suddetta, ha ribadito, nella persona del neo presidente Enrico Medda, la volontà di sostenere un progetto di crescita e di promozione, con i tecnici valligiani e di Viva Sport Imperia al centro. Un centro perfettamente equidistante fra l'entroterra savonese e la PACA francese, insomma un modello di Hockey paralimpico tutto da esportare.

Infine un ringraziamento dagli organizzatori a Dolcimanie per aver curato un ottimo rinfresco e a Michele Lorenzo, per una prima di tante belle collaborazioni come questa: un'occasione per socializzare e condividere all'insegna dell'amicizia e del divertimento.