Frana a Giustenice: bypass pronto, si torna a circolare sulla Provinciale

E' stato completato il bypass provvisorio sulla Provinciale 24 Pietra Ligure-Giustenice, interrotta da oltre un mese a causa di una frana che aveva tagliato in due la mobilità della Val Maremola all'altezza di via XXV Aprile.

Il movimento veicolare è tornato a scorrere lungo il nuovo tracciato realizzato su un terreno adiacente alla carreggiata originale, nel punto tra Pianazzo e San Lorenzo dove si era verificato lo smottamento, consentendo così di riaprire il fondamentale collegamento verso il centro di Giustenice.

Negli ultimi trenta giorni, i residenti erano stati costretti a percorrere un'alternativa tortuosa e inadatta al traffico intenso, lungo un tragitto di circa quattro chilometri che passa dal bivio presso la farmacia fino a San Michele, per poi ridiscendere verso piazza Vittorio Veneto. Un itinerario problematico, stretto e privo di barriere, ora fortunatamente superato grazie al nuovo percorso alternativo.

Il bypass viario permette di ristabilire il transito in entrambe le direzioni, regolato da un "semaforo intelligente" che gestisce automaticamente il senso unico alternato. Una soluzione provvisoria per consentire i lavori di messa in sicurezza del versante franoso.