"Monumento all'abbandono", la protesta di Vivere Vado nell'ex spiaggia libera attrezzata: striscione rimosso

"2017-2025. Monumento all'abbandono". Questa la frase impressa in uno striscione realizzato dal comitato e gruppo consiliare di opposizione "Vivere Vado" e posizionato venerdi scorso nell'edificio della ex spiaggia libera attrezzata".

Lo stesso poi però il giorno successivo è stato rimosso.

"Ieri il Sindaco lo ha fatto rimuovere .Aspettavamo questa mossa perché Gilardi ha ben imparato l'esercizio dell'amministrazione non democratica, che silenzia il dissenso soprattutto quando è fondato - denunciano da Vivere Vado - Ma noi siamo tranquilli: Anche senza striscione il monumero all'abbandono è lì, in tutta la sua evidenza, a ricordare i dieci anni di pessima amministrazione Giuliano-Gilardi. E a farci preoccupare per il futuro".

Le diverse mareggiate degli anni scorsi avevano danneggiato il tratto e a parte alcuni interventi la spiaggia non era più stata data in gestione.