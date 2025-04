Finale, cede una porzione di Sp490 a Gorra: operai sul posto, instituito il senso unico alternato

Nuovi guai per le strade del Finalese. Nel primissimo pomeriggio odierno la Polizia locale, la Provincia e i tecnici comunali sono intervenuti lungo la Sp490 all'altezza di Gorra, in prossimità della deviazione per piazza Annunziata, dove ha ceduto una porzione di muro che sostiene la strada, crollando sul terreno di un privato.

In prima battuta è stata transennata con dei new jersey l'area, dopodiché il personale addetto ha provveduto a mettere in sicurezza il palo della luce che si trova proprio in corrispondenza dello smottamento. Nel mentre è stato istituito il senso unico alternato.

"Siamo intervenuti immediatamente, in coordinamento con la Provincia che è l'ente gestore della strada, per mettere innanzitutto in sicurezza la circolazione - dice l'assessore Folco - Finale ha un territorio molto fragile, occorreranno notevoli investimenti e la partecipazione di tutti gli enti per riequilibrare la situazione".