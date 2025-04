Savona e il mondo del volontariato e dell'associazionismo piangono la scomparsa di Pierangelo Badano

Savona in lutto per la scomparsa di Pierangelo Badano all'età di 68 anni.

Ex dipendente delle poste, era molto conosciuto a Villapiana ed era particolarmente attivo nel mondo del volontariato e dell'associazionismo.

Storico volontario del doposcuola del quartiere, era anche attivo nella sagra delle Fornaci all'Sms Serenella.

"La CGIL di Savona si unisce a quanti in queste ore stanno ricordando Pierangelo Badano, scomparso ieri. Pierangelo, oltre al suo impegno civico e sociale cosi radicato e riconosciuto, è stato un nostro compagno di viaggio, ricoprendo anche incarichi di segreteria nel Sindacato della Comunicazione SLC-CGIL agli inizi degli anni 2000, in cui seguiva in particolare il settore delle Poste - dicono i compagni e compagne della Cgil Savona - Pierangelo si è sempre distinto per l’acume e l’originalità con cui sosteneva le sue posizioni, sempre personali e mai scontate, arricchendo con la sua intelligenza e il gusto per il confronto il nostro dibattito. Abbracciamo i suoi cari in questo momento così triste e doloroso, sapendo già che ci mancherà moltissimo".

"Domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 16 davanti al Doposcuola popolare di via Zara, saluteremo Pierangelo Badano, punto di riferimento della nostra assemblea di tutto il quartiere. Ci farebbe piacere la presenza di chi ha conosciuto la persona e il suo impegno. Poi accompagneremo il feretro all'ara crematoria del cimitero di Zinola" dicono da Villapiana Antifascista e Antirazzista: