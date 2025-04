Papa Francesco, Aned: "La sua voce, stanca ma fortissima, non ha mai smesso di parlare di Pace"

"La sua voce, stanca ma fortissima, non ha mai smesso di parlare di Pace, ricordando anche nell'ultima benedizione Urbi et Orbi che 'nessuna Pace è possibile senza il disarmo'. Francesco ha denunciato l’insensatezza di un mondo che continua a investire in armi, mentre milioni di persone ancora soffrono la fame e l’ingiustizia".

Cosi commenta l'Aned che aggiunge: "Ha indicato con determinazione — come nei Giuramenti dei deportati alla Liberazione dei Campi nazisti, 80 anni fa — la via dell'Umanità, del disarmo, della fratellanza tra i popoli, con un messaggio chiaro e profondo: 'solo la Pace è il futuro'".

Aned, associazione laica che riunisce associati di diverse religioni e di nessuna religione, sentirà la sua mancanza, ricorderà e seguirà il suo insegnamento.

"Un grazie profondo, con riconoscenza e affetto, a colui che — quasi solo, in un mondo pervaso da odio, indifferenza, individualismi, discriminazioni, guerre, nazionalismi e fanatismi religiosi contrapposti, governato da regimi autoritari e, nella migliore delle definizioni, para-fascisti — nel suo magistero ha sempre cercato di mettere al centro gli esseri umani: la fratellanza, la considerazione, la dignità delle persone, l’eguaglianza, la giustizia sociale, l’accoglienza, l’inclusione", concludono dall'Aned.