Albenga: gli chef Federico Scardina e Luca Pappagallo aprono oggi il Festival della Cucina con i Fiori

Il "Festival della Cucina con i Fiori", evento promosso dal comune di Albenga in collaborazione con l’associazione Ristoranti della Tavolozza, inserito nella manifestazione Fiordalbenga, celebra il legame tra i fiori e la cucina invitando chef creativi e talentuosi a presentare piatti gustosi e innovativi utilizzando corolle, petali e steli. Saranno gli chef Federico Scardina e Luca Pappagallo i primi a cimentarsi sul palco di piazza IV novembre utilizzando i fiori eduli non come decorazione, ma come ingredienti, dando vita a sorprendenti abbinamenti in piatti unici e deliziosi.

Questo il programma:

Sabato 26 aprile

Dalle ore 16.30 in piazza IV Novembre: Show-cooking di Scardina Federico Hosteria del Viale Albenga a seguire show-cooking e presentazione libro Luca Pappagallo a cura di Claudio Porchia

domenica 27 aprile:

ore 10.00 Auditorium San Carlo con il Workshop alla scoperta dei fiori eduli in cucina con Silvia Parodi.

• ore 11.00 Auditorium San Carlo conferenza “Glicini belli da vedere, ma anche buoni da mangiare” incontro con Alessandra Ricci che parlerà della magica Villa Pergola ad Alassio, dove si trova la più importante collezione italiana di glicini, con ben 34 varietà diverse per forma e colore

• ore 15.30 alla scoperta dei fiori eduli nel dessert con il maestro gelatiere Aldo De Michelis e presentazione del libro “Un bouquet di gelato – quelle contaminazioni che sanno di buono” – a seguire degustazione

• ore 16.30 piazza IV Novembre show cooking Cinzia Chiappori Osteria del Tempo Stretto Albenga a seguire show cooking e presentazione del libro “Siamo ingredienti” della Chef Victoire Gouloubi

• ore 18.00 alla scoperta dei fiori e delle erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con Ottavia Castellaro e presentazione del libro “Aromatiche da bere” – a seguire degustazione.

Lunedì 28/04

ore 11.00 Istituto Alberghiero Giancardi Alassio. Masterclass “Fiori eduli e cucina etnica” con Victoire Gouloubi