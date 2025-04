Finalborgo, sabato 3 maggio la conferenza “...and all that Jazz” con Roberto Bottini

Prosegue il ciclo di conferenze con audizioni, giunto quest’anno alla terza edizione, organizzato dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese con la collaborazione della Società dei Concerti di Finale Ligure ETS.

Nel prossimo appuntamento, previsto per sabato 3 maggio alle ore 16,30, sempre a Palazzo Ricci, il relatore sarà Roberto Bottini, membro dell’Associazione Emanuele Celesia, pubblicista e musicofilo, che per tanti anni si è dedicato alla promozione della musica improvvisata contemporanea. Bottini proporrà una conferenza dal titolo “...and all that Jazz” dedicata ad una corrente musicale lontana dagli stilemi tradizionali del jazz, sviluppatasi attorno alla metà degli anni ‘50 e passata sotto il nome di “Third Stream” (“Terza corrente”) che ebbe la ‘missione’ di effettuare esperimenti di fusione tra jazz e musica colta europea. nfo e prenotazioni al 3534639960.

La conferenza sarà la penultima del ciclo 2024-2025 poiché sabato 24 maggio sarà recuperata la conferenza con audizioni - prevista per la giornata della donna e poi rinviata a data da destinarsi - dal titolo “Clara e le altre”, dedicata alle musiche delle donne compositrici.