Savona, riorganizzazione dei parcheggi a Zinola per avere nuovi stalli per moto e automobili

Il Comune riorganizza gli spazi di sosta a Zinola. Nei giorni del 29 e 30 aprile 2025, salvo maltempo, saranno ridisegnati gli stalli di alcuni parcheggi nella zona del lungomare di Zinola, in prossimità degli impianti sportivi.

Una sistemazione che prevede la razionalizzazione degli spazi a parcheggio, attraverso il ri-tracciamento e la riorganizzazione della segnaletica orizzontale delle aree di parcheggio del lungomare di Zinola, e che consente di recuperare 35 posti moto e 6 posti auto.

Per la realizzazione degli interventi non sarà necessario chiudere tratti di strada durante le lavorazioni, con lo scopo di ridurre al minimo i disagi sulla viabilità.

A partire dalle 7 del 29 aprile e sino alle ore 19 del 30 aprile, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata (laddove non già previsto) nelle vie: lungomare dei Ceramisti – settore adibito a posteggio ubicato fronte campo sportivo "Levratto" ed adiacente al palazzetto del pattinaggio, e settore adiacente ai giardini di Zinola, inclusa tratta di reimmissione su via Nizza; via Brilla – piazzale lato levante adibito a posteggio adiacente alle opere parrocchiali.

Nelle zone interessate sarà collocata, preventivamente, l'apposita segnaletica stradale.