Torneo di Burraco Friendly Libertas a Carcare, solidarietà a sostegno della giornata "Lions Multisport Inclusive Games"

Si è svolto a Carcare, in provincia di Savona, presso il Centro Polifunzionale, il Torneo di Burraco Friendly Libertas. L’iniziativa, a scopo benefico, è stata organizzata da Anteas Savona e dal Circolo Bridge e Burraco di Cairo Montenotte, in collaborazione con il Centro Regionale Libertas Liguria e con il patrocinio del Comune di Carcare e delle associazioni Maniman APS e Noi per Voi.

Il ricavato della giornata è stato consegnato agli organizzatori della giornata "Lions Multisport InclusiveGames", che si terrà a Millesimo il prossimo 31 maggio.

Un buon numero di giocatori e giocatrici di burraco ha preso parte alla kermesse, curata dal responsabile del Circolo Bridge e Burraco di Cairo Montenotte, Francesco Ghiso, insieme all'arbitro ufficiale Burraco Libertas, Lorenza Beltrame.

Il successo è andato alla coppia composta da Andrea Nari e Mimma Agostino, che hanno messo in riga, nell’ordine, Patrizia Azzini e Antonietta Interrante, e i fratelli Fulvio e Tullio Bonino.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il sindaco di Carcare, Roberto Mirri, e le volontarie della Bottega Equo Solidale di Carcare, Gianna Pera e Giuliana Pizzocri, che hanno offerto il buffet.

I premi sono stati offerti da Maniman APS, Clamisi e Anteas Savona. In particolare, Anteas offrirà l'iscrizione al prossimo torneo di Burraco Friendly alle prime tre coppie classificate; il torneo si terrà in collaborazione con gli amici di Stella Santa Giustina e Stella San Bernardo.