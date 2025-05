25 Aprile in sordina per il lutto di Papa Francesco, l'ANPI Savona: "Non è una festa concessa, ma garantita per legge"

All'ANPI savonese non è piaciuta la "concessione di celebrazioni sobrie" per la Festa della Liberazione, in seguito al lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco. L'associazione dei partigiani italiani sottolinea che il 25 Aprile è una "festa nazionale e non è 'concessa' ma garantita dalla Costituzione che si fonda sull'antifascismo".

"Ricordiamo che la nostra costituzione è antifascista, e che l'antifascismo è un patrimonio collettivo del nostro Paese, ed è grazie agli antifascisti che l'Italia ha potuto riscattare la propria dignità dopo le atroci violenze, le negazioni e le barbare azioni portate avanti dalla dittatura fascista per venti anni", afferma il comitato provinciale, stigmatizzando recenti episodi che hanno oltraggiato la memoria delle vittime della Resistenza.

L'associazione plaude invece alla partecipazione dei savonesi in occasione degli 80 anni dalla Liberazione, sia nei Comuni sia durante l'evento "(R)Esiste" che si è svolto sul Priamar. Una manifestazione cui teneva molto Renato Zunino, l'ex sindaco di Celle Ligure e presidente dell'ANPI Savona scomparso lo scorso dicembre, al quale vanno parole di sentito ricordo.

Infine, la stoccata all'Esecutivo, con il biasimo al "costante tentativo di revisionismo storico che il Governo Meloni sta portando avanti". "Ma noi - conclude l'ANPI savonese - resistiamo, siamo abituati a farlo, per difendere e diffondere la nostra storia, la nostra Costituzione, la democrazia e l'antifascismo".