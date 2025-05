Primo Maggio, no al corteo per alcuni mezzi portuali, trovata un'alternativa. La Culp: "Una 'pezza'"

I mezzi portuali saranno esposti in parata in piazza Mameli e quando arriverà il corteo solo alcuni si uniranno.

Questa la decisione presa a seguito di diverse riunioni in vista della manifestazione del Primo Maggio a Savona. Senza le targhe i mezzi infatti non possono circolare.

Contrario il Consiglio dei Delegati CULP “Pippo Rebagliati” di Savona.

"La nostra Città arriva dalla delusione per la mancata nomina di Savona Capitale della Cultura, progetto che ha comunque smosso il tessuto sociale per appartenenza. Savona non sarà 'la City' ma in quanto a storia, cultura e carattere non vuole certamente essere seconda a nessuno, non lo vorrebbe Savona, non lo vogliono i Savonesi e tantomeno non lo vogliono i Lavoratori del Porto. Nelle storiche ricorrenze della nostra Città spicca sicuramente il corteo dei Lavoratori del 1°Maggio con la tradizionale parata dei mezzi meccanici che sfilano alle spalle di Lavoratrici e Lavoratori, studenti, pensionati e famiglie - spiegano dalla Culp - Le Autorità di 'punto in bianco' hanno messo in discussione la partecipazione dei mezzi portuali al caratteristico corteo a causa della mancanza di un piano di sicurezza che potesse ovviare l'impossibilità di legge nel targarli".

"Interrompere la tradizione, consolidata da decenni, della partecipazione ordinata e coordinata dei mezzi meccanici, avrebbe un significato negativo; Chi vive Savona, chi ci lavora, chi ci studia, chi ci pratica sport, deve avere coscienza dell'importanza del preservare le tradizioni, e le radici storiche, sulle quali poggiano i principi sociali di una Città che deve tornare a 'dare il meglio di se' - proseguono - Nonostante la disponibilità manifestata dai Lavoratori e dalla Compagnia Portuale sia dal punto di vista organizzativo e gestionale, nonché economico, non è stata trovata una soluzione adeguata che potesse scongiurare il triste arretramento socio-culturale, la cancellazione del corteo per come lo si conosce; con i mezzi del porto a chiusura".

"Per avanzare rispetto gli 'out out' dell’anno passato, il Questore ha proposto una soluzione transitoria a supporto dell'impegno del Sindaco sul costituire un tavolo permanente per ristabilire la normale partecipazione dei mezzi al corteo del 1 Maggio della Città di Savona. Seppur non completamente soddisfatti i Lavoratori del Porto accolgono con riserva la mediazione trovata per quest'anno. I mezzi meccanici del porto saranno esposti in Piazza Mameli, dove al passaggio del corteo i lavoratori portuali e alcuni mezzi meccanici si uniranno per il tradizionale percorso per le vie di Savona - concludono dal Consiglio dei Delegati CULP “Pippo Rebagliati” di Savona - La parte più cospicua dei mezzi portuali resterà a presidio di Piazza Mameli fino al rientro dei Lavoratori per la conclusione, i riti celebrativi e i rintocchi della Campana. Auspichiamo che la disponibilità dimostrata venga vista per quello che è: una 'pezza' per quest'anno in cambio di un patto che salvi la tradizione di Savona. Il CdA CULP, che si ringrazia per il supporto manifestato, e i Delegati dei Lavoratori, coinvolgendo le Confederazioni di CGIL, CISL e UIL, lavoreranno perché gli impegni assunti diano seguito al rapido avvio del tavolo tecnico permanente".