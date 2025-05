A Savona torna "Zerodiciannove", il Festival delle Storie con appuntamenti per lettori di tutte le età

019 a Savona è il prefisso della città, ma da tre anni è anche il codice d’accesso a un mondo fatto di libri, illustrazioni e grandi autori: quello di Zerodiciannove – Festival delle storie dedicato a bambin* e ragazz* da 0 a 19 anni; e non solo, perché l’evento parla anche ad appassionati e operatori culturali di ogni età.

Dal 2023 la manifestazione promuove la lettura come esperienza viva e condivisa, l’educazione alla bellezza e alla pluralità dei linguaggi e lo sviluppo di percorsi formativi innovativi. Zerodiciannove è un progetto del Comune di Savona #CittàCheLegge, con la direzione artistica di Isabella Labate, migliore illustratrice al Premio Andersen 2024, e Alessio Cotena, responsabile dei servizi educativi della Fondazione Museo della Ceramica di Savona, ente strumentale della Fondazione De Mari CR Savona che da quest’anno organizza il festival.

Dall’8 all’11 maggio 2025, la rassegna animerà l’agenda culturale del capoluogo ligure con un ricco calendario di eventi diffusi in città. L’appuntamento primaverile è il fulcro di un percorso iniziato già a ottobre, con attività di formazione per docenti, educatori e studenti: un progetto articolato che rende Zerodiciannove un punto di riferimento nel panorama nazionale dell’educazione alla lettura.

Ogni edizione si concentra su un tema: quella del 2025 è dedicata alle “Rotte (fisiche)”, a cui seguiranno le “Rotte (interiori)” nel 2026 e le “Rotture” nel 2027, in un cammino coerente con le Nuove Rotte per la Cultura, il percorso che ha caratterizzato la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura e che l'ha portata nella short list finale.

Sono attesi autori, illustratori e scrittori affermati in Italia e all’estero, a partire da Philip Giordano, special guest che firma l’immagine della III edizione di Zerodiciannove: una migrazione poetica di animali e piante fantastici che fa rotta su Savona e i luoghi simbolo della città, dalla Torretta al Priamar, dal Palazzo dei Pavoni al Palazzo dei Gatti. Altri protagonisti saranno: Chiara Carminati, Gabriele Clima, Martin Evelson, Anna Forlati, Davide Morosinotto, Eva Montanari, Michela Nodari, Pino Pace, Marco Paschetta, Eva Rasano, Matilde Tacchini, Massimiliano Tappari, Pietro Scarnera e Pia Valentinis.

In programma al Museo della Ceramica di Savona, alla Pinacoteca Civica e in molti altri luoghi della città, tre giorni di laboratori da 0 a 99 anni, letture all’aperto a partire dai tre anni a cura della Biblioteca Civica Barrili, tavole rotonde sui temi dell’illustrazione scientifica, delle rotte umanitarie in collaborazione con Caritas, del fumetto e della letteratura.

L’offerta culturale è arricchita da due mostre, una delle quali presentata in anteprima in Italia. Philip Giordano sarà protagonista della personale In viaggio, allestita dal 3 maggio all’8 giugno 2025 negli spazi della Lavanderia – Associazione Culturale Angelo Ruga di Albissola Marina. Esplorando il tema delle rotte, il percorso mette in luce il viaggio come ricerca ricorrente nei libri dell’autore e metafora della sua stessa vita. In esposizione: tavole dei libri Kaguyahinme, principessa splendente (WoM edizioni, 2021), Il pinguino che aveva freddo (Lapis, 2016) e Loiseau qui aimait jouer dans la tempete (Editions Milan, 2018), insieme ad altri lavori realizzati per interventi grafici e di comunicazione. Il Museo della Ceramica di Savona ospiterà invece, in anteprima, la mostra I desideri degli animali: un’esposizione di venti piastrelle in maiolica disegnate dall’illustratrice Pia Valentinis e realizzate a Cagliari nel Laboratorio Raku dei ceramisti Maria Cristina Di Martino e Salvatore Farci.

Opere da cui è nato l’omonimo libro, edito da Aboca Edizioni (2025), con poesie di Chiara Carminati – tra gli ospiti del festival – recentemente premiata con il Campiello Junior 2025. Il progetto lancia un ponte con l'altro evento di punta della città di Savona: il Festival della Maiolica, in programma dal 5 all’8 giugno 2025.

Per tutta la durata di Zerodiciannove, il bookshop del Museo della Ceramica ospiterà una selezione di titoli a cura di Spazio B**K, libreria indipendente milanese, specializzata in libri illustrati di tutti i generi, da tutto il mondo e per tutte le età.

L’intero programma della manifestazione è a ingresso libero e aperto al pubblico; i laboratori sono gratuiti ma su prenotazione.

"Sono due le caratteristiche che rendono unico e speciale il nostro festival, nato da una idea semplice che si è arricchita sempre più grazie al lavoro plurale, edizione dopo edizione, per renderlo sempre più stabile e forte: il radicamento nell'ambito educativo, con formazione e attività che coinvolgono inseganti, educatori e ragazzi durante tutto l'anno scolastico, e la sua verticalità dal nido alla scuola secondaria di secondo grado. La prima caratteristica rende Zerodiciannove un progetto permanente e generativo, anno scolastico dopo anno scolastico, di buone pratiche nella costruzione della comunità educante; la seconda, grazie alla piattaforma scolastica allargata, lo rende uno strumento democratico, accessibile e universale a disposizione di tutti: bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie", dichiara Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore alle Politiche Educative del Comune di Savona.

"La lettura è un potente veicolo di arricchimento personale: aiuta ognuno di noi a formarsi attraverso le storie e a diventare una persona capace di scegliere il proprio futuro. In questo senso impegnarsi a insegnare a leggere, significa impegnarsi a insegnare a pensare – spiegano i direttori artistici Isabella Labate e Alessio Cotena –. Per questo abbiamo scelto di sviluppare un percorso verticale di educazione alla lettura, che parte dal nido e che coinvolge la scuola, ma anche biblioteche, associazioni e librerie, fino al grande pubblico".

"Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo da quest’anno all’organizzazione di Zerodiciannove – afferma Luciano Pasquale, presidente della Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus e della Fondazione De Mari CR Savona –. Il festival è riuscito in poco tempo ad affermarsi come punto di riferimento nel panorama educativo nazionale dando spazio a una pluralità di linguaggi e allo sviluppo di percorsi educativi dall’approccio innovativo, aperto a varie modalità di lettura e di narrazione".

PROGRAMMA

MOSTRE

In viaggio

Personale di Philip Giordano

3 maggio – 8 giugno 2025

Associazione Culturale Angelo Ruga Lavanderia. Via Stefano Grosso 49, Albissola Marina

Orari: dall’8 all’11 maggio h 10 – 13 e 15 – 18; dal 12 maggio, venerdì e sabato 17 – 19

Inaugurazione: sabato 3 maggio 2025, ore 18

I desideri degli animali

Opere ceramiche di Pia Valentinis / Poesie di Chiara Carminati

In collaborazione con Aboca Edizioni

8 maggio – 31 agosto 2025

Museo della Ceramica di Savona, via Aonzo 9

Orari: lunedì, martedì, giovedì 10 – 13; venerdì 10 – 13 e 15 – 18; sabato 10 – 18; domenica 10 – 14

Inaugurazione e firmacopie: giovedì 8 maggio 2025, ore 18

TAVOLE ROTONDE

Giovedì 8 maggio 2025, ore 17

Rotte umanitarie con Pino Pace, Martin Evelson, Anna Forlati, in collaborazione con Caritas e con la partecipazione di Federico Olivieri e Sadjo Konate / Centro Diocesano Pastorale Città dei Papi. Savona, Sala Cappa, via dei Mille 4

Venerdì 9 maggio 2025, ore 17

La letteratura per ragazzi con Gabriele Clima, Davide Morosinotto e Sabina Minuto

Pinacoteca Civica di Savona, Sala Conferenze, Piazza Chabrol 2

Sabato 10 maggio 2025, ore 10

Il fumetto con Pia Valentinis e Pietro Scarnera.

Pinacoteca Civica di Savona, Sala Conferenze, Piazza Chabrol 2

Sabato 10 maggio 2025, ore 11.30

La letteratura per i più piccoli con Eva Rasano, Eva Montanari, Matilde Tacchini e Michela Nodari. Pinacoteca Civica di Savona, Sala Conferenze, Piazza Chabrol 2

Sabato 10 maggio 2025, ore 17

Illustrazione scientifica e narrazioni con Marco Paschetta, Philip Giordano e Federico Avanzi di Fondazione Cima. Savona, Palazzo della Rovere, Spazio Futura, Piazza Duomo

LABORATORI

Giovedì 8 maggio 2025

Ore 16.30: Marco Paschetta (6 – 10 anni). Savona, via Manzoni, area pedonale

Ore 16.30: Massimiliano Tappari (adulti e bambini). Savona, via Manzoni, area pedonale Venerdì 9 maggio 2025

Ore 16.30: Anna Forlati (8 – 13 anni). Savona, via Manzoni, area pedonale

Ore 16.30: Philip Giordano (6 – 10 anni). Museo della Ceramica di Savona e Pinacoteca Civica, via Aonzo 9

Sabato 10 maggio 2025

Ore 11.30: Pino Pace “Esplorazione delle città” (8 – 13 anni). Savona, via Manzoni, area pedonale Ore 15.30: Eva Rasano (3 – 6 anni). Savona, Palazzo Della Rovere, Spazio Futura, Piazza Duomo

Ore 15.30: Pietro Scarnera “Fumetto” (a partire da 16 anni). Museo della Ceramica di Savona, via Aonzo 9

Ore 16.30: Pia Valentinis e Chiara Carminati (per adulti). Museo della Ceramica di Savona, via Aonzo 9

Per i laboratori è obbligatoria la prenotazione al seguente link: https://www.ticketlandia.com/m/museodellaceramica/preno/formazione.

È sempre richiesta la presenza di un adulto. In caso di brutto tempo i laboratori saranno spostati presso gli spazi del Museo della Ceramica e della Pinacoteca Civica in via Aonzo 9).

LETTURE

Giovedì 8 maggio 2025

Ore 16.30: Biblioteca Civica Barrilli, letture 3 – 6 anni. Savona, via Manzoni, area pedonale

Ore 16.30: Eva Montanari legge nel reparto pediatrico dell’Ospedale San Paolo di Savona (riservato ai pazienti)

Sabato 10 maggio 2025

Ore 11.30: Biblioteca Civica Barrilli, letture 4 – 8 anni. Savona, via Manzoni, area pedonale

Ore 16.30 | Matilde Tacchini e Michela Nodari. Savona, via Manzoni, area pedonale

In collaborazione con gli studenti PTCO del Liceo Chiabrera Martini di Savona

BIOGRAFIE

DIREZIONE ARTISTICA

Isabella Labate

Premio Andersen come migliore illustratrice nel 2024, Isabella Labate è nata a Savona e ha sempre amato profondamente i libri. Ha studiato illustrazione a Genova con Emanuele Luzzati. Nel 1991 visita per la prima volta la Fiera del libro di Bologna e decide di dedicare il suo lavoro ai libri per ragazzi. Nel 1994 pubblica un primo libro importante per la casa editrice taiwanese Grimm Press, con la quale collabora per molti anni.

In Italia pubblica con Orecchio Acerbo e Kite Edizioni. Il suo libro Tre in tutto (Orecchio Acerbo, 2018) ha vinto il premio Orbil ed è stato selezionato nella lista dei White Ravens 2019. Isabella è stata selezionata per esporre alla fiera del libro di Bologna nel 2011, 2012 e 2013. Le sue illustrazioni sono state esposte oltre che in Italia, in Giappone, Taiwan, Portogallo, Ungheria e Slovacchia. Tiene corsi di aggiornamento per insegnanti sull’albo illustrato ed è docente al Master di Illustrazione editoriale Ars in Fabula di Macerata. Dal 2022 è direttore artistico, con Alessio Cotena, di Zerodiciannove – Festival delle storie di Savona.

Alessio Cotena

Laureato in conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Genova ha seguito diversi corsi per specializzarsi in mediazione culturale e attività laboratoriali. Da vent’anni lavora nei musei e nelle scuole del territorio occupandosi di attività educative. É il responsabile dei servizi educativi di Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus e cura progetti educativi per bambini e bambine dagli 0 ai 19 anni, per persone con disabilità, per adulti e corsi di formazione per docenti per musei, scuole ed enti del territorio. Per sagep ha pubblicato Inversioni. Il museo come laboratorio e al momento cura la rubrica “Parole, immagini e materia” per la rivista Bambini. Negli ultimi anni la sua ricerca si è concentrata sul rapporto tra opere d’arte, albi illustrati e linguaggio poetico diventando anche il direttore artistico del festival delle storie per ragazzi Zerodiciannove di Savona.

SPECIAL GUEST 2025

Philip Giordano

Autore e illustratore italiano, Philip Giordano è nato nel 1980 in Liguria da madre filippina e padre svizzero; oggi vive in Giappone. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera e studiato illustrazione all’Istituto Europeo di Design, ottenendo un master in Tecniche d’Animazione a Torino. Ha pubblicato libri tradotti in oltre venti Paesi e premiati con numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Internazionale d’Illustrazione della Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM, il Garden Book of the Year della Garden Media Guild e il premio Andersen per il miglior albo. Collabora con riviste e case editrici lavorando a copertine illustrate, design di giochi e creando animazioni e libri per bambini. Per l’edizione 2025 di Zerodiciannove ha curato l’immagine coordinata e durante il festival presenterà: Il mio libro delle api (Editoriale Scienza, 2024); Il favoloso mondo delle piante, scritto da Stefano Mancuso (Aboca Edizioni, 2023) e inserito nella IBBY Italia Choice 2024, la lista d’onore dei migliori libri originali prodotti in Italia; Il Pinguino che aveva freddo (Lapis, 2016); Nel cielo nel Mare (Topipittori, 2017).

OSPITI

Chiara Carminati

Chiara Carminati è autrice di poesie, racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali per bambini e ragazzi. Ha pubblicato con alcune tra le più importanti case editrici italiane e i suoi libri hanno ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 per il romanzo Fuori fuoco. Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi per insegnanti e bibliotecari, in Italia e all’estero. Ha curato la versione italiana di celebri albi illustrati. Dal 1999 al 2013 ha curato per il Messaggero Veneto la rubrica “Il Club dei lettori e degli scrittori”. Ha collaborato con le riviste per bambini Ciao Amici e Giulio Coniglio, e ha pubblicato su riviste specializzate come Andersen, Sfoglialibro e Scuola dell’Infanzia. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. È stata nominata da Ibby candidata per l’Italia al H.C. Andersen International Award nel 2016 e nel 2018. Nel 2025 ha vinto il Campiello Junior (11-14 anni) con il romanzo Nella tua pelle (Bompiani). A Zerodiciannove presenta: Fuori fuoco (Bompiani, 2023); Poesie per aria (Topipittori, 2021); Un pinguino a Trieste (Bompiani, 2021); E negli occhi scintille. Sette arti in sette donne (Mondadori, 2018); Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans (Bompiani, 2018); La signora degli abissi. Sylvia Earle si racconta (Editoriale Scienza, 2017).

Gabriele Clima

Scrittore, illustratore e formatore. Ha pubblicato numerosi libri per diverse fasce d'età, dagli illustrati per la prima infanzia alla narrativa per giovani adulti. Lavora principalmente intorno a tematiche sociali quali il disagio, la diversità, il razzismo, l'integrazione, la discriminazione. Tiene incontri nelle scuole, proponendo la letteratura per ragazzi come strumento per leggere la realtà contemporanea. Nel 2017 ha vinto il Premio Andersen con Il sole fra le dita ed è entrato nella IBBY International Collection of Outstanding Books for Young People with Disabilities (2017) e nella White Ravens International Selection (2020). Nel 2018 è stato candidato al Premio Strega Ragazzi con La stanza del lupo, e ha vinto il Premio Minerva Letteratura e impegno civile con Continua a camminare. Nel 2020 è stato candidato al premio Campiello Junior con Fiori di Kabul e nel 2021 al premio Bancarella Ragazzi con Fiori di Kabul e Alibel, la Malastriga.

Nel 2021 ha vinto il Best Children's Book Price del Banco del Libro Venezuela con La stanza del lupo (miglior libro straniero). È membro di ICWA, Italian Children's Writers Association. I suoi libri sono tradotti in più di venti paesi del mondo. A Zerodiciannove presenta Continua a camminare (Feltrinelli, 2022), la storia di due ragazzini nella Siria occupata dall’Isis, e La stanza del lupo (San Paolo Edizioni, 2018), il racconto di un ragazzo adolescente che prova una rabbia incontrollabile che impara a gestire con l’aiuto dei suoi disegni e di uno psicologo.

Martin Evelson

Scrittore ed editore freelance spagnolo-argentino, vive a Madrid e lavora nell'industria del libro. È stato redattore del catalogo adulti della casa editrice Libros del Zorro Rojo, occupandosi dell'ideazione e della produzione di oltre 50 libri illustrati, tra cui El libro del té (Kakuzo Okakura - Isidro Ferrer 2021) e Iván el tonto (Lev Tolstoi - Decur 2019). Ha pubblicato il romanzo Parpadeo (2017) con Erdosain Ediciones. Altri suoi lavori di scrittura sono stati pubblicati nella rivista La leche (Madrid) e dalla casa editrice Palabras Amarillas (Buenos Aires). Nel 2019 ha fondato La máquina del tiempo, un ciclo di laboratori di lettura, analisi e scrittura creativa. Attualmente è rappresentante in Spagna della casa editrice italiana di graphic novel Diabolo Edizioni e di case editrici latinoamericane di libri illustrati come Periplo Ediciones (Argentina) e Mónimo Ediciones (Perù). Sviluppa inoltre progetti di letteratura illustrata come editore indipendente e collabora regolarmente con la casa editrice spagnola Nórdica Libros, oltre a lavorare in diverse fiere ed eventi internazionali del libro. A Zerodiciannove presenta Il Milione di Marco Polo (Gallucci, 2024).

Anna Forlati

Anna Forlati è un’illustratrice e docente di illustrazione specializzata nel libro illustrato per l’infanzia. Ha pubblicato più di 40 libri illustrati in Italia e all’estero e ha partecipato a varie rassegne internazionali di illustrazione, tra cui la Bologna Children’s Book Fair 2014, Illustrarte 2018, Sharja (Emirati Arabi) 2022. Il libro da lei illustrato What Makes Us Human è stato pubblicato in più di 20 lingue ed è incluso nel catalogo White Ravens 2023. A Zerodiciannove presenta La cosa più preziosa (Terre di mezzo editore, 2024), albo realizzato in collaborazione con UNESCO, con testi dello scrittore e linguista Victor D.O. Santos, che affronta il tema della lingua, dono alla base di ogni cultura.

Davide Morosinotto

Autore tradotto in 25 lingue, in Italia ha vinto il Super Premio Andersen nel 2017 con Il Rinomato Catalogo Walker&Dawn (Mondadori) e lo Strega Ragazze e Ragazzi 2021 con La Più Grande (Rizzoli), titolo con cui è entrato nella IBBY Honour List 2021. Ha vinto premi per la letteratura per ragazzi in tutta Europa.

A Zerodiciannove presenta La più grande (Rizzoli, 2020), Il rinomato catalogo Walker&Dawn (Mondadori, 2016).

Eva Montanari

Nata a Rimini nel 1977, frequenta l’Istituto d’Arte di Riccione e l’Istituto Europeo di Design a Milano. Autrice e illustratrice di fama internazionale, affianca all’attività artistica la conduzione di corsi d’illustrazione in Italia e all’estero. I suoi libri sono stati tradotti in molte lingue e i suoi lavori sono stati più volte selezionati in occasione di diverse fiere e manifestazioni, tra cui la Bologna Children’s Book Fair, l’Original Art – Society of Illustrators di New York, la Mostra Internazionale di Illustrazione di Sarmede, la Croatian Biennial of Illustration e Ilustrarte (Portogallo). Ha vinto numerosi premi italiani e internazionali, tra cui il Premio Fiera del Libro di Torino, il Little Hakka Prize e il China Times Open Book Award. A Zerodiciannove presenta Cosa dice piccolo coccodrillo?, Piccolo coccodrillo va al mare, Piccolo coccodrillo va al parco (Babalibri, 2020, 2021, 2022).

Michela Nodari

Nasce a Genova nel 1980. Dopo la laurea in Storia contemporanea inizia a lavorare a scuola come educatrice. Vive in una piccola casa rosa, piena di animali. Con tutti loro immagina storie. Poi, le scrive. A Zerodiciannove presenta, insieme a Matilde Tacchini, Forse non tutti sanno che (Kite Edizioni, 2024): una lettura dai sei anni che racconta lo strano viaggio di una cicogna diversa dalle altre che giunge in Africa attraverso vie non lineari, fermandosi a osservare il mondo intorno a lei.

Pino Pace

Pino Pace, laureato al DAMS di Bologna, ha pubblicato più di quaranta libri: racconti, romanzi, mappe e raccolte di poesie, quasi tutti per bambini e ragazzi, molti tradotti all’estero. Conduce laboratori e corsi sulle pratiche di scrittura in scuole, biblioteche, enti culturali in Italia e in Europa. Socio fondatore dell’associazione ICWA (Italian Children’s Writers Association) coordina il festival torinese di narrativa per più giovani Matota - le cose difficili in parole semplici. A Zerodiciannove presenta: Forte il vento forte (Bummy Edizioni, 2024), un silent book che dà voce alla forza del vento; Rotte del mare (Quinto Quarto, 2023), un insieme dei più incredibili, significativi e drammatici viaggi tra acqua e terraferma non solo dei grandi navigatori ma anche dei migranti e perfino delle paperelle di gomma; Un giorno di sole e di luna (Edizioni Gruppo Abele, 2018) per scoprire senza paura il mondo dell’ignoto; Appunti di viaggio. L’arte di fermare i ricordi (Lapis, 2018), un manuale che avvicina i ragazzi alla narrazione dei diari di viaggio; Un gatto nero in candeggina finì (Notes Edizioni, 2012) che attraverso l’haiku giapponese raccoglie momenti divertenti da leggere e replicare; Cappuccetto rosso e il sentiero del bosco (EDT, 2010) per viaggiare con la fantasia senza perdere la strada.

Marco Paschetta

Marco Paschetta (Cuneo, 1979) è illustratore e fumettista. Ha recentemente illustrato Piccolo, un album scritto da Davide Calì e edito a novembre 2024 (Aboca Kids). Il suo libro a fumetti Pistillo (Diabolo Edizioni) è stato finalista come migliore fumetto per bambini al Premio Andersen 2021 ed è entrato a far parte della BBY Honour list “Crescere lettori” 2021. Affianca all’attività di illustratore quella di docente presso la Scuola Internazionale di Comics (Torino). A Zerodiciannove presenta Semi. Un piccolo grande viaggio (Aboca Edizioni, 2022) e Pistillo (Diabolo Edizioni, 2020). Il primo è una lettura che segue il viaggio dei semi e che attraverso grandi e piccole storie fa scoprire curiosità sulla loro vita e la loro perseveranza; il secondo è il racconto di un’amicizia, della scoperta del mondo e della fragile bellezza della natura.

Eva Rasano

Nasce a Cagliari, dove vive e lavora. Ha scritto e illustrato vari testi per editori italiani e stranieri. Nel 2015 ha vinto il premio nazionale Nati per leggere/Nati per la musica (sezione nascere con i libri) con il libro Lupo in versi edito da Bacchlilega junior. Con il libro Merlino dove vai? (Pulce edizioni, 2023) ha vinto il Premio Andersen 2024 nella categoria 0-3. Ha esposto le sue opere in varie mostre. Collabora con scuole, biblioteche, musei e centri d'arte e cultura.

A Zerodiciannove presenta Merlino dove vai? che racconta le avventure di un piccolo merlo che impara a orientarsi con l’uso dei colori e Merlino sei piccolo o grande? (Pulce edizioni, 2023), la seconda avventura di Merlino che aiuta i piccoli lettori a comprendere il concetto di grandezza attraverso la percezione dei sensi e il confronto con loro stessi.

Matilde Tacchini

Matilde Tacchini è art director, illustratrice e autrice per bambini. Alle elementari si appassiona all’arte e sogna un futuro come madonnara. A diciannove anni abbandona i gessetti, ma non lo studio delle arti. Dopo la laurea alla NABA di Milano entra nel mondo dell’advertising come Art Director. Quindici anni più tardi apre uno studio creativo a Piacenza, dove si dedica alla letteratura e all’illustrazione per i più piccoli, la sua vera passione. Convinta che, in fondo, la creatività sia una cosa sola. A Zerodiciannove presenta, insieme a Michela Nodari, Forse non tutti sanno che (Kite Edizioni, 2024): una lettura dai sei anni che racconta lo strano viaggio di una cicogna diversa dalle altre che giunge in Africa attraverso vie non lineari, fermandosi a osservare il mondo intorno a lei.

Massimiliano Tappari

Massimiliano Tappari, fotografo, scrittore e camminatore, immagina il mondo come un grande libro da sfogliare, pieno di personaggi e di storie che si nascondono negli oggetti e nei paesaggi quotidiani. Ha realizzato libri usando le fotocopie delle chiavi di casa, i timbri postali, i dettagli fotografici di una caffettiera. Le sue trame preferite sono quelle dei maglioni. Ha pubblicato: Ogni volta che parti con Chiara Carminati (Lapis, 2025), Coffee Break (Corraini, 2024), Silenzio assenzio (Industria & Letteratura, 2024), Teresa con Gek Tessaro (Lapis, 2024), Infanzia di un fotografo (Topipittori, 2021). A Zerodiciannove presenta: Coffee break (Corraini, 2024), Cerca cerchi (Lapis, 2023) e Occhio ladro (Lapis, 2020).

Pietro Scarnera

Classe 1979, è cresciuto tra Torino, Bologna e lunghi viaggi verso la Puglia. Nel 2009 ha vinto il concorso Komikazen con il progetto del fumetto Diario di un addio, testimonianza sui cinque anni passati accanto al padre in stato vegetativo, uscito nel 2010 per Comma 22. Nel 2014 ha pubblicato Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi che nel 2016 ha vinto il Prix Révélation al Festival di Angoulême e nel 2022 è uscito in una nuova edizione per Coconino Press. Il suo ultimo lavoro è Viaggio in Italia, Coconino Press 2024. Giornalista pubblicista, ha lavorato come corrispondente per l’agenzia di stampa Redattore Sociale e per altri progetti di giornalismo sociale. Dal 2020 è docente alla Scuola internazionale di Comics di Milano. Scarnera partecipa a Zerodiciannove con il fumetto Viaggio in Italia: un libro che intreccia la storia di chi, nel passato e nel presente, ha viaggiato per il Bel paese anche interrogandosi sulle sue contraddizioni tra la bellezza dei paesaggi e la miseria diffusa.

Pia Valentinis

Pia Valentinis è nata a Udine e vive a Cagliari. Si è diplomata all’Istituto d’arte di Udine e nella sua carriera ha illustrato libri per bambini con case editrici nazionali e internazionali, tra cui Rizzoli, Bompiani, Fabbri, Mondadori, Einaudi ragazzi, Editoriale scienza, Edizioni E.Elle, Topipittori, Orecchio Acerbo, Fatatrac, RueBallu edizioni, Edizioni Arka, Nuove edizioni romane, Motta Junior, Giunti, Clichy, Treccani, Gakken (Giappone), Grimm Press (Taiwan), Grandir (Francia), Hélium (Francia), Chronicle Books (Stati Uniti), Eerdmans Publishing (Stati Uniti). Suoi libri sono stati pubblicati anche in Corea, Svizzera, Portogallo, Austria, Finlandia, Grecia, Messico. Il suo primo libro come autrice completa è La duda, edito dalla casa editrice Libros del Zorro Rojo (2010, Spagna; tradotto in danese per Jensen & Dalgaard e in coreano per LUK books). Ha esposto i suoi lavori in numerose mostre, collettive e personali. Dal 2023 insegna illustrazione all'ISIA di Urbino. Conduce laboratori di arte visiva per bambini. Ha vinto la XXI edizione del Premio Andersen di Genova, il maggior riconoscimento italiano dedicato ai libri per ragazzi, nella categoria Miglior illustratore; con Raccontare gli alberi (Rizzoli, 2012), illustrato assieme a Mauro Evangelista per Rizzoli, ha ottenuto nel 2012 il premio come miglior libro di divulgazione. Nel 2014 è uscita la sua prima graphic-novel, Ferriera, edita da Coconino Press-Fandango, premiato come Miglior libro a fumetti al Premio Andersen 2015. A Zerodiciannove presenta Ferriera, Raccontare gli alberi e Io sono mela (rueBallu, 2021).