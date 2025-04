Savona, una mostra sui "Modelli navali restaurati al Santuario"

A conclusione del restauro dei modelli ex voto di nave custoditi sospesi alle arcate delle navate laterali del Santuario Nostra Signora di Misericordia sabato 3 maggio alle ore 17:30 al Palazzo delle Azzarie le Opere Sociali di N. S. di Misericordia presenteranno i risultati del delicato e complesso intervento conservativo all'inaugurazione della mostra "Galee dei Doria e antichi velieri. Modelli navali restaurati al santuario di Savona" a cura di Magda Tassinari.

Il restauro è stato selezionato nell'ambito del tavolo tecnico congiunto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, finanziato con un contributo della Fondazione Agostino De Mari, diretto da Francesca De Cupis della stessa Soprintendenza ed effettuato da Anna Graffione con la collaborazione di Rocco Bruzzone e Lorenzo Bolla dell'Associazione Amici del Museo del Mare di Varazze.

L'evento è promosso in collaborazione con la Soprintendenza della Liguria e il Laboratorio di Storia Marittima e Navale dell'Università degli Studi di Genova e con la partecipazione dell'Associazione Amici del Nautico di Savona. Per l'occasione sarà offerto un rinfresco. La mostra sarà preceduta dall'esposizione degli ex voto marinari appartenenti alle collezioni museali, fra cui una dozzina di dipinti dal XVIII al XX secolo e un grande interessante diorama del 1887.