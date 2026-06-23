Albissola Marina apre la rassegna "Notti di Note"

Prende il via sabato 27 giugno 2026 la rassegna Notti di Note, organizzata dal Comune di Albissola Marina.

Alle 21.15, in piazza della Concordia, si esibirà il Mousiké Brass Quintet nel programma Le note degli Oscar – Sinfonia CineMagica per Quintetto d'Ottoni.

Sul palco i protagonisti saranno Alessio La Chioma e Roberto Maffeis (tromba/flicorno), Damiano Servalli (corno), Adamo Carrara (trombone), Giacomo Bernardi (basso tuba), affiancati dalle voci narranti di Francesco Maffeis e Giulia Bombardieri.

Trentadue anni di attività insieme rappresentano un traguardo prestigioso per il Mousiké Brass Quintet. Le radici di tale successo vanno ricercate nell'entusiasmo e nella passione che i cinque componenti hanno profuso nella volontà di fare musica d'insieme, nell'entusiasmo e nella passione verso i propri strumenti musicali, nella serietà di proporsi al pubblico con programmi di grande interesse.

Il concerto è un'esperienza coinvolgente nella quale il Mousiké Brass Quintet diventa regista di un concerto fatto di musiche senza tempo che i grandi compositori hanno abbinato alle immagini di pellicole altrettanto iconiche: da John Williams a Howard Shore, da Ennio Morricone ad Alan Silvestri, da Alan Menken a Hans Zimmer, i grandi nomi del cinema hanno tessuto un tappeto sonoro intriso di emozioni indimenticabili.

Insieme sogneremo a occhi aperti: rivivremo l'eroismo di Salvate il soldato Ryan, l'epica de Il Signore degli Anelli, la magia sognante di Nuovo Cinema Paradiso, l'ironia fantascientifica di Ritorno al futuro, l'incanto delle favole Disney, l'intensità palpitante di Pirati dei Caraibi e molto altro. Ogni brano è una finestra aperta su mondi straordinari, un'immersione sensoriale suscitata dalla potenza della musica dal vivo, capace da sola di evocare le immagini indimenticabili che il cinema ha regalato alla storia. Un'autentica Sinfonia CineMagica!