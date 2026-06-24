Le Vele Alassio: un’estate di grandi protagonisti della musica internazionale!

Dopo aver svelato una delle programmazioni estive più ambiziose e prestigiose degli ultimi anni, Le Vele Alassio inaugura ufficialmente una stagione destinata a lasciare il segno. Un calendario ricco di eventi, ospiti internazionali e serate esclusive che conferma il locale come uno dei principali punti di riferimento della musica e del divertimento in Italia. Ad aprire questo straordinario percorso sarà Stylhertz, l’appuntamento in programma sabato 27 giugno, primo capitolo di un’estate che vedrà protagonisti alcuni dei più grandi nomi della scena internazionale.



Sabato 27 giugno — ore 23:00 — STYLHERTZ

Sabato sera il locale simbolo della nightlife della Riviera ospiterà Stylhertz, l’evento che unisce sound contemporaneo, stile e atmosfere internazionali in una notte tutta da vivere. In consolle, per tutta la notte, il nostro regular guest Judici. “Where Music Meets Style” sarà il filo conduttore della serata: un concept che celebra l’incontro tra musica, moda e intrattenimento in una delle location più iconiche della Riviera ligure.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



L’evento rappresenta solo uno dei numerosi appuntamenti di una stagione estiva che si preannuncia straordinaria. Proprio la scorsa settimana, Le Vele Alassio ha presentato con orgoglio una programmazione di respiro internazionale, confermando ancora una volta il proprio ruolo di punto di riferimento nel panorama del clubbing italiano ed europeo.



Nel corso dell’estate saliranno infatti in consolle alcuni dei più importanti nomi della scena mondiale, tra cui Afrojack, Benny Benassi, Bob Sinclar, Deborah De Luca, Gordo, Indira Paganotto, Jamie Jones, Joseph Capriati, Marco Carola, MoBlack e Paco Osuna, insieme a numerosi altri artisti di assoluto prestigio. Un calendario ricco di appuntamenti consultabile attraverso i canali social ufficiali del locale.



«Siamo estremamente orgogliosi di presentare una programmazione di questo livello», sottolinea la direzione de Le Vele Alassio. «Un’offerta che rappresenta un valore aggiunto non soltanto per i nostri clienti, ma per l’intera città di Alassio. La presenza di artisti di fama internazionale contribuisce infatti a portare il nome della città oltre i confini nazionali, consolidandone il prestigio e rafforzandone la visibilità nel panorama turistico e dell’intrattenimento internazionale».



Con una line-up di assoluto prestigio e una stagione ricca di appuntamenti esclusivi, Le Vele Alassio si conferma ancora una volta tra le destinazioni di riferimento dell’estate italiana, pronta ad accogliere migliaia di ospiti per vivere notti indimenticabili affacciate sul mare di Alassio.





Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 27th June 2026



Where music meets style!



Saturday, 27th June 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ





LINE UP

Judici



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-27th-june-2026/235243/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721