Varazze, ripristino tubazione tra via Garibaldi e via Cavour: modificata nuovamente la viabilità

Questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino stradale in via Cavour/incrocio Via Garibaldi a Varazze ma è stata disposta una nuova modifica alla circolazione.

"A seguito di verifiche effettuate durante le prime fasi lavorative è risultato necessario chiudere completamente, a differenza di quando precedentemente comunicato, la viabilità di via Cavour in prossimità dell'incrocio interessato dai lavori al fine di operare in sicurezza" spiega il sindaco Luigi Pierfederici.

"Sarà dunque necessario percorrere via Garibaldi (tratto di levante) e via Gaggino, entrambe secondo i regolari sensi di marcia, per potersi spostare da e per le zone a monte l'incrocio interessato dai lavori" prosegue il primo cittadino varazzino.

È chiuso quindi l'accesso a via Garibaldi da Via Cavour (direzione scuole medie); è invertito il senso di marcia in via Milano (i mezzi potranno salire verso via Garibaldi percorrendola nel senso di marcia opposto) percorrendo poi Via Ravano; via Garibaldi è invece a doppio senso per garantire l’accesso ad autorimesse e parcheggi nella via.

Gli scuolabus faranno sosta in via Baglietto e gli studenti raggiungeranno la scuola salendo le scalette di collegamento.

La durata prevista dei lavori si attesta sui 10-15 giorni, salvo imprevisti.

"Si richiede il massimo rispetto dei divieti di sosta nelle aree interessate, per non ostacolare la viabilità provvisoria e agevolare il transito dei veicoli - conclude il Sindaco - Grazie per la collaborazione, ovviamente si cercherà di eseguire i lavori nel minor tempo possibile e ridurre il disagio alla viabilità".