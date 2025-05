Primavera-Estate 2025: sneakers al centro della scena tra nostalgia vintage e innovazione

Protagoniste assolute di questa nuova fase fashion? Senza dubbio, le sneakers. Mai come ora le calzature sportive sono diventate centrali nello stile quotidiano, diventando veri e propri statement di stile, simboli di una cultura urbana sempre più raffinata e consapevole. Scopriamo insieme quali sono i modelli e i trend da non perdere, disponibili su My Place Roma, lo store online italiano con il miglior customer care!

Air Jordan: eredità intramontabile e nuove sfumature di stile

Le Air Jordan continuano ad affermarsi come icone assolute del footwear. Per la stagione SS25, occhi puntati sulle leggendarie Jordan 1, riproposte in edizioni limitate con colorazioni pastello come lavanda, celeste e crema, perfette per gli outfit primaverili più trendy. Ma non mancano versioni più decise come le Jordan 1 High con accenti fluo e dettagli glossy, ideali per chi ama osare.

Al loro fianco, le Jordan 4 tornano in grande stile, confermando il loro status simbolo della cultura streetwear di lusso. Materiali premium come pelle scamosciata e nabuk si alternano a inserti metallici che catturano l’occhio, mentre palette di colori raffinati come sabbia, terracotta e verde oliva dominano la scena. Scegliere Air Jordan significa optare per un classico sempre rinnovato, capace di aggiungere prestigio e unicità a ogni look.

Adidas: la magia del vintage contemporaneo

Adidas prosegue la sua corsa nostalgica con grande energia, riaffermandosi come uno dei brand più ricercati anche per la stagione SS25. I modelli Gazelle e Samba tornano con forza al centro della scena, riscoperti da influencer e celebrità di tutto il mondo, con nuove combinazioni cromatiche delicate e armoniose: rosa antico, verde menta e beige naturale spiccano come scelte imperdibili per la stagione estiva.

Grande attenzione anche verso le collaborazioni, con capsule collection che abbracciano il lusso contemporaneo, arricchite da inserti speciali in materiali sostenibili come il cotone organico e il cuoio riciclato. La partnership Adidas x Wales Bonner, ad esempio, è pronta a conquistare la scena grazie alla sua fusione tra estetica vintage e dettagli sartoriali, confermando il brand tedesco come sinonimo di eleganza sportiva e responsabile.

Asics: performance e minimalismo futuristico

Asics è il marchio da tenere assolutamente d’occhio nella stagione SS25. Dopo il ritorno in grande stile delle silhouette running retrò, Asics punta sull’equilibrio tra alte performance sportive e un’estetica urbana e contemporanea. Modelli iconici come le Gel Kayano e le Gel -1130 si rinnovano completamente, grazie a dettagli reflective, accenti metallici e colorazioni audaci che vanno dal verde lime al viola intenso.

La tecnologia GEL si unisce a materiali ultraleggeri e traspiranti, garantendo comfort estremo durante le giornate più calde. Il brand giapponese offre dunque non solo performance e affidabilità, ma anche un’immagine fresca e dinamica, sempre al passo coi tempi. Un must-have per chi vuole affrontare la città con energia e un pizzico di sofisticatezza tecnologica.

New Balance: eleganza, comfort e lusso quotidiano

New Balance vive un momento d’oro, confermandosi come sinonimo di lusso discreto e quotidiano. Per la stagione SS25, le iconiche silhouette 990v6 e 550 si presentano con nuove declinazioni ancora più eleganti e raffinate. Tonalità tenui come bianco panna, sabbia e grigio perlato dominano la collezione, perfette per ogni occasione: dal lavoro al tempo libero, fino alle serate estive più casual-chic.

La qualità artigianale, punto di forza assoluto del brand, viene esaltata dall’utilizzo di materiali premium come pelle martellata, mesh tecnico e suede. New Balance non è più soltanto sinonimo di comodità, ma una vera scelta di stile e di status, capace di soddisfare le aspettative di una clientela esigente che ama combinare lusso, qualità e semplicità.

Nike: futuro e heritage si incontrano

Nike celebra la SS25 fondendo brillantemente innovazione e tradizione. Le leggendarie Air Max 1 e Air Max 97 tornano rinnovate in edizioni esclusive che esaltano la silhouette iconica degli anni Novanta con materiali di ultima generazione. Colori vibranti e texture innovative, come tessuti a rete ultra-leggeri e dettagli metallici cromati, danno un tocco futuristico a sneakers dal fascino immortale.

Non possono poi mancare le intramontabili Nike Dunk Low, che continuano a essere oggetto di culto. Disponibili in nuove palette, tra cui combinazioni pastello alternate a dettagli fluo e metallici, queste sneakers sono un investimento sicuro in termini di stile. Versatili, giovanili e ricche di personalità, rappresentano il perfetto equilibrio tra il passato sportivo del brand e l’energia contemporanea della cultura street.

My Place Roma: il posto dove trovare tutte le sneakers del momento

Tutte queste tendenze e modelli esclusivi della stagione Primavera-Estate 2025 trovano casa da My Place Roma, lo store online che si conferma come punto di riferimento assoluto per gli sneakerhead italiani e non solo. Grazie a un'attenta selezione di sneakers autentiche, spesso difficili da reperire altrove, My Place Roma garantisce qualità, affidabilità e un servizio clienti impeccabile, offrendo a tutti la possibilità di indossare il meglio delle ultime collezioni.





















