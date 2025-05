Tari a Quiliano, critica la minoranza: "I due incrementi del 2024 e 2025 hanno determinato un aumento del 14% rispetto al 2023"

La Tari e l'aumento del Governo al centro del consiglio comunale di Quiliano.

"Abbiamo votato contro la presa d’atto del piano economico della TARI; la sostanza della deliberazione era esattamente quello dello scorso anno in cui si prevedeva un aumento del 10% per il 2024 e un ulteriore aumento 4,34% per il 2025. L’azione di recupero di evasione condotta dagli Uffici comunali, ha consentivo di ridurre l’incremento TARI del 2025 al 3,5% rispetto al 2024. In sostanza, i due successivi incrementi, hanno determinato un aumento della TARI del 14% rispetto al 2023! Non ci pare propriamente in linea con gli slogan della campagna elettorale del Sindaco Isetta che, probabilmente, nel sottolineare quanto fosse stata brava l’amministrazione uscente a non aumentare le tasse, ha omesso di dire che lo avrebbe fatto quella entrante - il commento della minoranza - Ad aggravare ulteriormente la tassazione TARI una scelta improvvida del Governo di € 6 a “bolletta”, su questa scelta sia il gruppo Consiliare FUTURA Quiliano sia quello di maggioranza hanno espresso giudizi negativi ancorché, essendo un adempimento di legge, dovesse essere obbligatoriamente approvata dal Consiglio Comunale"

"Nel consiglio si è preso atto del piano economico finanziario Tari nel quale sono stati confermati tutti gli sgravi previsti a favore delle famiglie numerose. Tutto il consiglio sull'aumento del Governo ha espresso forte contrarietà e criticità sostenendo l'iniziativa nazionale per la modifica di questa maggiorazione che viene portata avanti da Anci" ha spiegato il sindaco Nicola Isetta.