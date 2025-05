"Le pietre raccontano". Successo a Varazze per l'incontro con lo storico finalese Giuseppe Testa

Grande successo di pubblico e apprezzamenti per l’incontro del progetto “Le pietre raccontano - Altre storie di Varazze e del territorio” dedicato ai segreti del Beigua, che ha visto protagonista Giuseppe Testa, noto studioso del Finalese, esperto nel raccontare il legame tra le pietre e la storia dei primi liguri, dai tempi più antichi fino a oggi.

L’incontro, introdotto da Antonella Ratto — voce narrante del collaudato duo storico-narrativo — ha illustrato al pubblico l’obiettivo di questa nuova iniziativa culturale: approfondire la conoscenza del territorio e del ricco patrimonio che la natura ha messo a disposizione dell’uomo. Giuseppe Testa ha saputo catturare l’attenzione, accompagnando i presenti in un viaggio affascinante nel tempo e nello spazio, dove le pietre diventano testimoni silenziose delle attività, dei riti e delle credenze delle antiche popolazioni, dagli episodi di vita quotidiana ai simboli della comunità, fino ai culti e alle superstizioni legati all’ignoto. Particolare rilievo è stato dato al ruolo delle donne nella raccolta e nell’uso delle erbe curative, base di una medicina popolare che ancora oggi conserva valore.

Testa ha dimostrato un’approfondita conoscenza dell’argomento, raccontando anche delle superstizioni che, in epoche buie, portarono a eventi drammatici come la caccia alle streghe. Il tutto è stato arricchito dalle proiezioni di Giuan Marti, frutto di ricerche personali, che hanno permesso al pubblico di ammirare reperti e testimonianze antiche ancora oggi visibili sul territorio.

A chiudere l’incontro, Antonella Ratto ha letto con la sua caratteristica voce narrativa una delle storie di Baggetti, scritte da Giuan Marti, regalando al pubblico un momento suggestivo e coinvolgente.

Non sono mancati gli interventi del pubblico che hanno animato questo primo appuntamento di maggio della rassegna “Parliamone in Biblioteca”, ripreso da Piero Spotorno e Giuseppe Bruzzone per la messa in onda su AMA Liguria (canale 99 del digitale terrestre).