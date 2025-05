Le spiagge di Finale riabbracciano la pallavolo: il 10 e 11 maggio torna "a casa" il Riviera Beach Volley

Dopo un primo fine settimana con già cinquanta coppie a darsi battaglia a colpi di schiacciate, sabato 10 e domenica 11 maggio, il Riviera Beach Volley tornerà là dove quest’avventura ebbe inizio, a Finale Ligure.

Sui quattro campi dei Bagni Boncardo, con la partecipazione straordinaria di atleti di livello nazionale, andrà in scena il torneo Serie Beach Fipav B1 2000 maschile e femminile, presentato stamani in Comune dal presidente e organizzatore Alessio Marri insieme all’assessore allo Sport finalese, Valter Sericano.

L'evento nacque infatti proprio a Finale nel 2015, con l'apice raggiunto con un campo da 200 tonnellate di sabbia in Piazza Vittorio Emanuele II e 24 campi complessivi, prima che la pandemia imponesse una pausa e nuove destinazioni.

Emozione e orgoglio per il presidente del Riviera Beach Volley, ma anche gratitudine all’amministrazione per il patrocinio e il sostegno, sottolineando l’importanza di questo ritorno:

Un ricordo commosso è stato dedicato all’ex assessore Claudio Casanova, che fu tra i primi a credere nel progetto, mentre è stato rinnovato il ringraziamento all’attuale amministrazione per il supporto.

Negli anni, Riviera Beach Volley ha continuato a crescere, portando a casa due tappe del campionato di Serie A, una tappa europea e centinaia di tornei, diventando una delle realtà più importanti del panorama nazionale, anche grazie alla bellezza del litorale ligure.

Un evento che quindi ora può giocare un ruolo di rilievo anche nella promozione turistica della destinazione Finale Ligure: “Il nostro obiettivo - ha spiegato l'assessore Valter Sericano - è valorizzare questa manifestazione perché riteniamo che, oltre al valore sportivo intrinseco, abbia sicuramente anche un valore turistico e di indotto economico. Ricordiamo che, oltre alle 50 coppie che si sfidano, il numero delle persone coinvolte cresce notevolmente, moltiplicandosi per quattro o cinque grazie ad accompagnatori e spettatori che partecipano a queste manifestazioni”.

E non è detto che in futuro non ci possa essere un vero ritorno alle origini: “Oltre al torneo in sé, vogliamo puntare anche sull’aspetto spettacolare. Non è escluso che in futuro si possano trovare delle location per disputare partite o finali importanti anche in altre zone della città, aumentando ulteriormente il pubblico che potrà godere di questo evento” ha chiosato l'assessore.

Oltre al torneo nazionale B1 2000 del prossimo fine settimana, Riviera Beach Volley, da sempre attenta anche al sociale, porterà avanti il progetto “Riviera for Planet” in collaborazione con il WWF di Savona, che ha già coinvolto oltre 600 alunni di Andora, Laigueglia e Albenga in corsi gratuiti sugli arenili locali. Giovedì 9 maggio, inoltre, si terrà una giornata di sport dedicata alla terza età, organizzata insieme all’Università della Terza Età.

“Si tratta di spazi sportivi all’aperto, in particolare dei campi da beach - ha spiegato Marri - messi a disposizione delle scuole. Abbiamo realizzato corsi gratuiti per 600 bambini a Laigueglia, Albissola, Andora e Albenga. Ora ospiteremo anche l’Università della Terza Età di Finale Ligure. Il progetto prevede inoltre di organizzare vere e proprie gite scolastiche sportive sui nostri campi. Si conclude con spazi totalmente inclusivi e gratuiti, come è già successo a Laigueglia, dove abbiamo lasciato a disposizione di cittadini e turisti ben 32 campi montati per Pasquetta: è stato uno spettacolo davvero straordinario”.