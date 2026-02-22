“Attenzioni” sospette verso due bambine che passeggiavano con la famiglia in spiaggia: denunciato un 65enne

Attimi di forte tensione nel primo pomeriggio di ieri, sabato 21 febbraio, sulla spiaggia di Finale Ligure, dove si è registrato un presunto episodio di violenza sessuale ai danni di due bambine.

Complice una giornata dal clima quasi primaverile, due famiglie stavano passeggiando sull’arenile quando uno dei presenti avrebbe notato le particolari “attenzioni” di un uomo nei confronti delle piccole. Immediata la reazione dei genitori, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le figlie e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Alcuni presenti si sono nel frattempo messi sulle tracce del soggetto, che si stava allontanando rapidamente dalla spiaggia.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Finale, che hanno fermato e preso in custodia l’uomo indicato dai familiari delle bambine. Gli agenti si sono adoperati anche per riportare la calma tra le persone presenti, comprensibilmente scosse dall’accaduto.

Il presunto molestatore è stato quindi accompagnato presso il comando di via Ghiglieri. Poco dopo sono giunti anche gli adulti che avevano assistito alla scena, consentendo l’immediato avvio degli accertamenti, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica, dott.ssa Maddalena Sala, prontamente informata dei fatti.

Le testimonianze raccolte e alcune parziali ammissioni rese dall’uomo, già in passato segnalato per episodi analoghi, avrebbero rafforzato il quadro accusatorio. D’intesa con il magistrato titolare del fascicolo è stata attivata la procedura di “Codice Rosso”, prevista per i reati che coinvolgono vittime vulnerabili.

L’uomo, un sessantacinquenne residente ad Albenga, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico abitualmente frequentato da minori.