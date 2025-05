Uniti per Ceriale : "Si realizzino parcheggi interrati nella zona delle ex scuole di Via Roma"

" Limitarsi alla semplice permuta la riteniamo una cosa minimale; la ex scuola di via Roma, che oggi è sicuramente un problema, deve diventare un’opportunità".

Così Piercarlo Nervo del gruppo consiliare Uniti per Ceriale interviene su un tema molto dibattuto nella località di Ponente. "L’amministrazione è decisa a cedere la ex scuola di Via Roma per trasferirvi “ Palazzo Pesce “ - spiega - per realizzare circa 40 alloggi e il piano terra ad uso commerciale, chiedendo in cambio la sola area che rimarrà libera dopo la demolizione di “ Palazzo Pesce “ ed un eventuale conguaglio monetario, conguaglio che sarà determinato tra la differenza del valore delle ex scuole e quello del sedime del palazzo. Le attività commerciali presenti in Ceriale stanno passando un grosso momento di difficoltà economica e l’area delle ex scuole può essere un elemento determinante per la rinascita del centro storico".



"A partire dal progetto iniziale e nel corso degli anni - prosegue - le amministrazioni che si sono susseguite hanno sempre lavorato affinché fossero realizzati dei parcheggi interrati sotto le ex scuole. Lo scorso anno, con l’ amministrazione Fasano, il progetto è stato rivisto ed i parcheggi interrati sono rimasti solamente ad uso escluso del nuovo palazzo che sorgerà al posto delle ex scuole eliminando quelli ad uso pubblico".

Il gruppo preannuncia la presentazione di una mozione nel prossimo consiglio comunale per chiedere al Sindaco ed alla giunta comunale di impegnarsi affinché, durante la realizzazione del nuovo palazzo, in sostituzione delle ex scuole, sia prevista la costruzione di parcheggi interrati, valutando di estendere l’opera anche nell’area di Piazza Marconi.

"Siamo consci - aggiunge Nervo - che la costruzione dei parcheggi è un’ opera onerosa ma sappiamo anche che le ex scuole hanno un valore economico di rilievo ed il conguaglio che la società dovrà corrispondere al comune avrà un valore monetario importante; è proprio per questo motivo che l’amministrazione deve lavorare affinché il valore delle ex scuole sia utilizzato per la costruzione dei parcheggi; nel caso fosse necessario ( valutato il costo dell’opera ), visto l’attuale avanzo di amministrazione pari ad Euro 2.450.000,00, l’amministrazione non avrebbe alcun problema ad investire nella realizzazione dei piani interrati.



"Da una semplice analisi dell’area possiamo benissimo sostenere che la costruzione di due piani interrati - conclude - consentirebbe di ottenere circa 80 parcheggi pubblici ( mantenendo sempre quelli necessari per le unità presenti nel nuovo fabbricato ) ed estendo l’opera a tre piani interrati si arriverebbe a circa 140 parcheggi pubblici. Ci auguriamo che l’amministrazione approvi quanto da noi proposto perché è la carta vincente per il rilancio turistico ed economico di Ceriale".