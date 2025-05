Visita guidata al Complesso Archeologico San Calocero: un viaggio nella storia di Albenga

Sabato 24 maggio, gli appassionati di archeologia e storia avranno l’opportunità di partecipare a una visita guidata al suggestivo Complesso Archeologico San Calocero, un luogo di straordinario interesse culturale situato alle pendici settentrionali del Monte di San Martino, a sud del nucleo storico di Albenga.

I punti di partenza per partecipare alla visita saranno: ore 15:30 – Piazza del Popolo; ore 15:45 – Chiesa di Nostra Signora di Fatima

Il Complesso di San Calocero custodisce reperti che coprono un ampio arco temporale, dal I secolo d.C. alla fine del XVI secolo.

La sua storia inizia nella seconda metà del I secolo d.C., con l’erezione di un monumento funerario a recinto. Tra la fine del V e l’inizio del VI secolo, viene costruita la chiesa, unico esempio in Liguria di martyrium, ovvero una basilica edificata sul luogo del presunto martirio di un santo. Secondo la tradizione, in 304 d.C. San Calocero fu decapitato in questo luogo e qui sepolto.

A partire dall’ Alto Medioevo, il sito ospitò un monastero benedettino, successivamente gestito da ordini femminili, che rimase attivo fino al 1593, quando venne trasferito all’interno delle mura cittadine.

Il Complesso di San Calocero si sviluppa su tre livelli, collegati da scale e passerelle che permettono ai visitatori di esplorare le diverse aree d’interesse: l’abside, la navata centrale e il cortile superiore con acciottolato (strutture della chiesa); il criptoportico (contenente sepolture di epoca tardoantica); la stanza del forno e il lavatoio (parte del monastero)

Durante la visita, pannelli informativi guideranno i partecipanti attraverso le fasi evolutive del sito, permettendo di comprendere le trasformazioni avvenute nel corso dei secoli.