Savona, lavori sul Rio Molinero: prorogata la chiusura parziale di via Stalingrado fino al 20 luglio

Proseguiranno fino al 20 luglio 2025 i lavori di mitigazione del rischio idraulico del Rio Molinero, nel tratto a monte del Parco Ferroviario Doria. Lo stabilisce una nuova ordinanza comunale, che accoglie la richiesta della società SIRCE S.p.A. di Genova, incaricata dal Comune per l’esecuzione degli interventi.

La proroga riguarda la fase 2 del cantiere,e continuerà a essere chiusa la corsia lato mare di via Stalingrado, in direzione levante, con deviazione del traffico su un by-pass temporaneo realizzato all’interno delle aree ferroviarie del Parco Doria.

Quindi, per ciò che riguarda la viabilità Via Buonarroti resterà chiusa alla circolazione nel tratto verso via Stalingrado, con obbligo di proseguire dritto all’intersezione.

Il traffico in direzione levante sarà deviato nel percorso temporaneo nel Parco Doria, vietato ai mezzi eccezionali (oltre 44 tonnellate, larghezza superiore a 2,55 m o lunghezza superiore a 16,50 m per autoarticolati e 18,75 m per autotreni). Questi ultimi potranno transitare solo in orario notturno (dalle 20,30 alle 6) in contromano sulla corsia verso ponente, con assistenza di scorta tecnica.

Rimane in vigore il limite di velocità di 30 km/h per entrambe le direzioni e sarà mantenuto il divieto di sosta e fermata su ambo i lati delle tratte interessati.