Albenga si mobilita per l’ambiente: Clean Up sulla spiaggia di Vadino con Plastic Free

Sabato 17 maggio, Albenga ospiterà un importante evento di Clean Up sulla spiaggia di Vadino, organizzato dall’Associazione Plastic Free, con il patrocinio del Comune di Albenga e la collaborazione del centro subacqueo Idea Blu. Il programma dell’iniziativa è semplice: ore 15:00 ritrovo sulla spiaggia del Centro Diving Idea Blu per due ore di pulizia della spiaggia. L’obiettivo è quello di bonificare l’area dai rifiuti plastici e sensibilizzare la comunità sull’impatto dell’inquinamento

L’Associazione Plastic Free nasce con lo scopo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, un problema che minaccia i nostri mari, fiumi, ecosistemi e la nostra salute.

Oltre agli eventi di Clean Up, Plastic Free è attiva in numerosi progetti, tra cui: salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e collaborazione con le amministrazioni per trasformare i territori in “Comuni Plastic Free”.

Plastic Free non si limita alla sensibilizzazione: utilizza i social per diffondere campagne di informazione, coinvolge gli studenti, il futuro del nostro pianeta, collabora con le istituzioni per facilitare interventi sul territorio, sostiene i centri di recupero delle tartarughe marine e si sporca le mani sul campo, bonificando spiagge, boschi, parchi e argini.