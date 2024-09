Savona, malore alla guida: bisarca si schianta al varco portuale, conducente in salvo

Attimi di paura nel pomeriggio odierno a Savona dove l'autista di una bisarca è stato colto da un malore improvviso mentre era al volante, finendo per schiantarsi contro le colonnine che gestiscono l'ingresso e l'uscita dal varco portuale.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17.30: il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha proseguito dritto fortunatamente evitando il gabbiotto adibito alla gestione dei flussi di transito.

Tempestivamente sono intervenuti i soccorsi, con l'arrivo sul posto del personale del 118, della pubblica assistenza e dei vigili del fuoco. Secondo quanto trapelato, l'uomo non sembrerebbe essere in condizioni critiche: dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo.

L'incidente ha inoltre causato disagi alla traffico in zona poiché la bisarca, in seguito all'impatto, ha perso una notevole quantità di olio. I Vigili del fuoco sono intervenuti per gestire la bonifica e ripristinare così la viabilità.