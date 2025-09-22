Solitudine e ludopatia nella terza età, Anteas Savona propone un convegno

Savona ospiterà giovedì 25 settembre un’importante occasione di confronto sul tema della ludopatia nella terza età. L’Anteas Savona, nell’ambito del progetto nazionale “Mind the gap – Misure per il contrasto alla solitudine ed al disagio sociale degli anziani con attenzione al gioco d’azzardo patologico”, organizza il convegno “Che gioco è? Ludopatia e solitudine nella società che invecchia”.

L’appuntamento è fissato alle ore 10 a Villa Cambiaso, in via Torino 10. Ad aprire i lavori sarà il presidente di Anteas Savona, Giancarlo Debernardi, che ricoprirà anche il ruolo di moderatore dell’intera giornata.

La mattinata prevede gli interventi di tre relatrici: la sociologa Patrizia Valsecchi con una riflessione sulle “Implicazioni sociali della solitudine e della ludopatia”, la psicologa Ilaria Donvito con il contributo “Dal gioco alla dipendenza, come uscire dal vortice” e la psicologa Chiara Massobrio, che parlerà di prevenzione con la relazione “La prevenzione inizia presto…”.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, sarà presentato il progetto “Mind the gap”, seguito da una tavola rotonda con la partecipazione di Roberto Carrozzino (Direttore Servizi Dipendenze ASL2 Savonese), Sergio Migliorini (Segretario Generale FNP Liguria), Monsignor Calogero Marino (Vescovo della Diocesi Savona-Noli), Grazia D’Amato (Associazione Libera) e Anna Traverso (Coordinamento savonese Mettiamoci in gioco).

L’iniziativa, sostenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Anteas Nazionale, si propone di accendere i riflettori su un fenomeno che coinvolge sempre più anziani, spesso fragili e soli, e di costruire reti di prevenzione e supporto sul territorio.