A Francesco De Nicola il "Premio Montale Fuori di Casa" 2025 per la Critica Letteraria

Nel cuore del Palazzo Ducale di Genova, nella storica Sala delle Conferenze dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, lunedì 19 maggio 2025 verrà conferito al professor Francesco De Nicola il prestigioso Premio Montale Fuori di Casa per la sezione “Critica Letteraria”. La cerimonia, prevista per le ore 16.30, si inserisce nel calendario delle celebrazioni genovesi che omaggiano Eugenio Montale nei cinquant’anni dal conferimento del Nobel e nel centenario della pubblicazione di Ossi di seppia.

A dare il via all’evento saranno i saluti istituzionali del presidente dell’Accademia, Mario Pestarino, e della presidente della Classe di Lettere, Maria Stella Rollandi. Seguiranno gli interventi di Adriana Beverini, presidente del Premio, e di Barbara Sussi, vicepresidente. Il dialogo con il premiato sarà condotto dal professor Pino Boero. L’iniziativa è sostenuta dalla Camera di Commercio di Genova e dal suo presidente, Pier Luigi Attanasio. Un particolare ringraziamento è rivolto al dottor Giuseppe Manzitti, accademico, per il contributo organizzativo.

L’evento sarà accessibile al pubblico (fino a settanta posti disponibili) e trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Accademia, dove resterà disponibile anche in versione integrale (qui il link).

La motivazione del premio sottolinea la figura del professor De Nicola come punto di riferimento della cultura italiana, riconosciuto per le sue qualità umane e per la generosa disponibilità al dialogo e alla condivisione del sapere. Tra il 1994 e il 2021 ha insegnato Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Genova, dove ha fondato e diretto la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri (attiva dal 2010 al 2019). Dal 2015 è docente nel master Lenguas y culturas modernas dell’Università di Granada.

Studioso acuto e prolifico, ha dedicato i suoi lavori a scrittori e tematiche della letteratura italiana, con particolare attenzione agli autori dell’Ottocento e del Novecento. È anche autore di numerosi saggi, tra cui Introduzione a Fenoglio, Neorealismo, Gli scrittori italiani e l’emigrazione e Dante tra noi. Ha curato la ripubblicazione di opere rare o inedite, e nel 2020 ha raccolto le liriche del cantautore Bruno Lauzi nel volume Ricomporre armonie.

Alla passione accademica De Nicola ha affiancato l’impegno giornalistico: dal 1974, come Montale, ha esercitato il “secondo mestiere” di critico letterario, collaborando con testate come Il Lavoro, la Repubblica (edizione di Genova) e Il Secolo XIX.

Presidente dal 2001 al 2024 del Comitato di Genova della Società “Dante Alighieri”, ha promosso oltre quattrocento eventi culturali. Dal 2021 è socio effettivo dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere.

Significativo è anche il suo impegno nella valorizzazione della poesia ligure meno nota, attraverso l’edizione di raccolte di poeti come Nicola Ghiglione, Adriano Guerrini, Giovanni Descalzo, Gherardo Del Colle, Riccardo Mannerini. Nel 2024 ha pubblicato Camillo Sbarbaro, scrivere per vivere, nuovo tassello della sua raffinata opera critica.

Il riconoscimento a Francesco De Nicola si inserisce in una triade di appuntamenti genovesi del Premio Montale Fuori di Casa 2025. Dopo la premiazione del professor Alberto Diaspro (6 maggio), l’incontro del 19 maggio anticipa quello conclusivo con il poeta e regista Maurizio Gregorini, in programma per il 30 maggio. Tre momenti per celebrare, attraverso figure eminenti della cultura, lo spirito montaliano nella sua città natale.