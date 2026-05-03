Il gruppo consiliare Futura Quiliano ha espresso voto contrario all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al 2025, che deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo. Lo abbiamo fatto in coerenza con il voto contrario al bilancio previsionale 2025, non condividendo l’impostazione generale dell’amministrazione Isetta per molteplici aspetti, tra cui l’inadeguata attenzione al decoro e alla manutenzione ordinaria del territorio, la scarsa cura delle frazioni e l’assenza di progetti di ampio respiro, sbandierati in campagna elettorale, quali, ad esempio, l’outdoor, il rilancio del parco urbano di San Pietro e la valorizzazione dello straordinario patrimonio storico e culturale della cittadinanza quilianese rappresentato da Villa Maria.

Abbiamo, inoltre, espresso il nostro rammarico per la pessima qualità dei lavori effettuati nella Scuola Primaria “Don Peluffo”, presentati alla cittadinanza il 23 settembre 2025: a distanza di pochi mesi abbiamo potuto riscontrare numerosi elementi di criticità, quali macchie di umidità su pareti e soffitti, finiture mancanti, in particolare nei bagni, dove sarebbe stata opportuna una piastrellatura, il mancato abbattimento delle barriere architettoniche nella sala mensa, un impianto elettrico che “sembra un intervento realizzato da un principiante”, un sistema di aerazione dei locali che ci pare carente o anche, semplicemente, l’assenza di attenzione nel salvaguardare il marciapiede esterno, lordato dalla pittura della facciata. Forse il Sindaco avrebbe dovuto rinunciare ad una cerimonia di inaugurazione così importante al fine di evitare che la celebre fiaba di Andersen “I vestiti nuovi dell’imperatore” diventasse, anche in questa occasione, una triste e impietosa metafora dell’operato dell’Amministrazione.

È stato il 2025 anche l’anno del consolidato aumento in doppia cifra della TARI, non proprio in coerenza con le promesse elettorali, ed è stato, almeno nel primo semestre, un altro anno di sofferenza delle casse comunali, con un ricorso all’anticipazione di tesoreria che, di fatto, rappresenta una forma di indebitamento dell’ente. Abbiamo correttamente evidenziato anche gli aspetti positivi del 2025, tra cui l’azione di recupero crediti (essenzialmente IMU), dovuta al buon lavoro dell’Ufficio Tributi; questa attività, insieme a un significativo incremento delle entrate da sanzioni relative al Codice della Strada (la riduzione ai 50 km/h sulla strada di scorrimento “veloce” ha avuto la sua incidenza…), ha determinato un risultato di amministrazione con un avanzo libero di circa 1.834.000 euro, decisamente in controtendenza con i bilanci precedenti, dove era evidente l’azione di “raschiamento del fondo del barile”… Auspichiamo che tali risorse possano, finalmente, consentire un deciso cambio di passo da parte dell’amministrazione e altresì evitare le forti criticità di cassa, in più occasioni stigmatizzate.

Desideriamo, infine, porre l’attenzione su una comunicazione emersa nella relazione del consuntivo 2025, ancorché non afferente alle attività dello scorso anno. La Giunta ci ha comunicato che sta procedendo all’assunzione di due istruttori amministrativi; ci pare curioso il fatto che non si sappia dove collocare i nuovi dipendenti: infatti “l’Assessore al personale si confronterà con il Segretario e il Vicesegretario per poi avere diverse opzioni sul migliore utilizzo di queste due risorse all’interno dell’Ente”. Noi, ingenuamente, pensavamo che le assunzioni dovessero essere la logica conseguenza di un’attenta analisi delle esigenze dell’Ente, per poi operare una scelta mirata sulla base delle effettive necessità; eravamo convinti che prima si dovesse programmare e poi agire di conseguenza, ma pare non sia così.