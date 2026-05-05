Lettera: Savona, il rebus dei rifiuti per i proprietari del fine settimana

Riceviamo e pubblichiamo :

Un mio parente possiede a Savona una seconda abitazione frequentata soprattutto nel fine settimana e per la quale paga regolarmente la tassa sui rifiuti.

Si arriva a Savona il sabato mattina e si riparte la domenica pomeriggio: il sabato sera non si possono esporre le mastelle per il giusto riposo dei lavoratori, la domenica si possono conferire l'indifferenziato e la plastica ma dopo le 20 quando ormai si è partiti.

In nessun modo si può smaltire il residuo organico.

Chiedo agli esperti come risolvere il problema.

Grazie.

Cordiali saluti.