Borghetto, la biblioteca lancia il concorso "Liberi di Leggere 2025" per le scuole e i servizi socio educativi

Nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri e con il patrocinio di Nati per Leggere Liguria, la biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito lancia il concorso "Liberi di Leggere 2025", per le scuole ed i servizi socio educativi cittadini.

L’iniziativa, legata a una pubblicazione rivolta a bambini e ragazzi ed edita annualmente dalla biblioteca, è pensata per suggerire buone letture per l’estate, ma non solo.

I libri individuati nella pubblicazione, di cui viene fornito un brevissimo abstract, scelti tra le pubblicazioni segnalate o vincitrici di riconoscimenti importanti, sono suddivisi per fasce d’età, a partire da quella del Nido, passando per la fascia d’età della Scuola Primaria e Secondaria di I grado e Young Adult, per arrivare ai libri senza età, libri per tutti coloro che vogliono leggerli o sentirli leggere.

Tutti i libri sono disponibili per il prestito, in biblioteca.

I bambini ed i ragazzi di Borghetto S. Spirito, che vorranno leggere i libri proposti, parteciperanno al concorso per diventare Grandi lettori e riceveranno in premio libri e una super sorpresa finale.

“Il concorso Liberi di leggere si inserisce in un più ampio progetto di promozione della lettura, che si propone di coinvolgere le nuove generazioni, a partire dal Nido. La nostra Biblioteca ha da sempre investito molto per favorire la passione per la lettura nei bambini e nei ragazzi, organizzando attività e mettendo a disposizione libri di qualità, facilitando l'accesso alla Cultura a tutti. Aspettiamo bimbi e ragazzi in Biblioteca, per diventare Grandi lettori”, commenta l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.