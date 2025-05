Pro Loco Day 2025, grande successo di pubblico a Millesimo

Il Festival delle Pro Loco della Val Bormida, tenutosi sabato 24 maggio a Millesimo, ha ottenuto un grande successo di pubblico e partecipazione.

"Siamo pienamente soddisfatti dell'ottima riuscita della manifestazione. Un appuntamento che ormai si ripete da diversi anni e che è in costante crescita. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di ospitare l'evento nel nostro centro storico, che bene si presta ad accogliere chi cerca un ambiente piacevole dove trascorrere momenti di svago e sano divertimento. Ringraziamo tutte le pro loco partecipanti per l'impegno profuso e per la fiducia riposta nelle nostra aps", commenta Carlo Malgrati, presidente della Pro loco Millesimo.

"È stata una sfida importante e impegnativa che grazie alla risposta entusiasta del pubblico, nonché all'indispensabile collaborazione con la nostra amministrazione comunale, ha portato a questo grande successo, sia in termini di partecipazione di pubblico che di buona riuscita dell'organizzazione".

"A tal proposito un plauso anche all'ufficio tecnico comunale e al gruppo di volontari di croce rossa italiana, protezione civile e grandiosi "Studio 54" che ci hanno fatto ballare - conclude Malgrati - Infine, il ringraziamento più importante va a tutti i volontari di tutte le proloco valbormidesi, senza i quali niente di tutto ciò sarebbe possibile realizzare".