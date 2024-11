Presunto utilizzo improprio dell'auto di servizio: fissata l'udienza preliminare per Giulia Colangelo

Si svolgerà intorno alla fine di febbraio del 2025 l'udienza preliminare davanti al Gip Laura De Dominicis e al Pubblico Ministero Claudio Martini, in merito all'accusa di peculato nei confronti dell'ex segretaria generale della Provincia Giulia Colangelo.

La Procura di Savona le contesta infatti l'utilizzo in diverse occasioni dell'auto in dotazione a Palazzo Nervi per scopi diversi da quelli istituzionali e di servizio.