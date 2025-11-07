 / Savona

Savona | 07 novembre 2025, 14:35

Lo scrittore Maurizio De Giovanni a Savona per presentare il romanzo “L’orologiaio di Brest”

Appuntamento sabato 15 novembre, alle ore 21, nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Piazza dei Consoli

Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni

Sabato 15 novembre alle ore 21, nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Piazza dei Consoli a Savona, nuova iniziativa della libreria Ubik: incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni, che presenterà il suo romanzo “L’orologiaio di Brest” (Feltrinelli Editore).

All’evento parteciperanno anche Renata Barberis e Margherita Sirello.

Maurizio de Giovanni (uno degli scrittori più amati in Italia, autore dei personaggi quali il Commissario Ricciardi, i bastardi di Pizzofalcone, Sara Morozzi, Mina Settembre dai quali sono state tratte serie televisive Rai di successo) scrive un’indagine nelle tenebre più fitte della notte della Repubblica, a caccia del misterioso “uomo degli ingranaggi”, l’esperto di armi ed esplosivi, militante di un’organizzazione combattente, poi primula rossa e custode di segreti inconfessabili. Il nastro si riavvolge fino al principio degli anni ottanta, sospesi tra gli ultimi fuochi della lotta armata e le prime luci di un’età che si presenta come nuova e invece è dominata dai Gattopardi di sempre. 

“De Giovanni scrive il romanzo che non aveva mai scritto, descrivendo una stagione della vicenda nazionale nella quale speranze, intrighi, illusioni, crimini, utopie e misfatti hanno prodotto effetti profondi sui piani della Storia collettiva e della vita individuale...”

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium