Alassio, Gesco potenzia l'organico per l'estate: in arrivo un nuovo ausiliario della sosta

In vista dell'imminente avvio della stagione estiva, Gesco, società partecipata del Comune di Alassio, ha annunciato il rafforzamento dell'organico dedicato alla gestione della sosta.

A partire dal 15 giugno, un nuovo ausiliario della sosta entrerà ufficialmente in servizio, contribuendo a potenziare la squadra già operativa sul territorio. L'inserimento di questa nuova risorsa mira a ottimizzare la gestione dei flussi veicolari e a garantire una maggiore fluidità nella gestione dei parcheggi soprattutto nel centro cittadino.

L'assunzione è il frutto di un concorso pubblico per esami che Gesco ha bandito nelle scorse settimane. Il processo selettivo ha permesso di stilare una graduatoria che avrà una validità di tre anni. Questa non è solo una lista di idonei, ma rappresenta una risorsa preziosa per Gesco, consentendo future assunzioni in base alle necessità e ai piani organizzativi.

La possibilità di stabilizzare l'incarico, trasformandolo da tempo determinato a tempo indeterminato, dipenderà in larga misura dalle future decisioni del Comune di Alassio e dall'evoluzione del piano assunzioni dell'ente. L'obiettivo primario di Gesco è migliorare ulteriormente l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e ai numerosi visitatori che ogni anno scelgono Alassio come meta per le loro vacanze, assicurando un'esperienza più agevole e ordinata nella ricerca e gestione dei parcheggi.