"Corse gratuite per 6 mesi a soli 2 €": ritorna a circolare sui social la finta offerta del trasporto pubblico

"Trasporto pubblico gratuito per i residenti a Savona! In onore del suo 15° anniversario, TPL Linea offre una tessera di trasporto limitata. Usufruisci di corse gratuite per 6 mesi a soli 2 €".

Ritorna il "caso", dopo essersi già verificato lo scorso novembre 2024, del post su Facebook sponsorizzato dalla pagina "Trasporto Pubblico a Savona" che finge di essere l'azienda di Trasporto Pubblico locale savonese.

"Vincete un nuovo abbonamento e utilizzate tutti i tipi di trasporto a Savona e dintorni senza limitazioni a soli 2 € per 6 mesi Affrettati, ci saranno solo 1000 tessere uniche a questo prezzo speciale" si legge anche nel post che rimanda ad una finta landing page del sito di Tpl dove vengono illustrati i dettagli e viene lanciato anche un sondaggio con delle domande.

L'azienda di trasporto pubblico savonese già 8 mesi fa aveva voluto smentire che non si tratta di una loro iniziativa.