Opera Giocosa 2025: un cartellone tra tradizione e sperimentazione

La stagione 2025 del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, in programma da giugno a dicembre, si annuncia ricca e articolata, con un’offerta musicale che spazia dall’opera lirica al jazz, toccando repertori sacri e classici rivisitati.

Il cartellone estivo si aprirà alla Fortezza del Priamàr con Il barbiere di Siviglia di Rossini, in scena dal 25 al 29 giugno. Dopo otto anni di assenza, l’opera torna a Savona in un allestimento innovativo: la direzione musicale è affidata a Giovanni Di Stefano, alla guida della Voxonus Orchestra su strumenti d’epoca; la regia teatrale di Renato Bonajuto sarà affiancata da una regia video, curata dal Nuovo Filmstudio di Savona, per una “doppia visione” teatrale e cinematografica. Tra gli interpreti, Manuel Amati, Angela Schisano e Paolo Ingrasciotta.

Il 6 luglio il Gomalan Brass Quintet proporrà Gomalan + Aida, una rilettura brillante e virtuosistica dell’opera verdiana. Seguirà, il 26 luglio, Il mito di Sinatra, con Danilo Marchello alla guida della Filarmonica di Chiavari e Alessandro Conti alla voce, in un omaggio swing e jazz al leggendario crooner.

Alla Fortezza si svolgerà anche la terza edizione del Premio Letterario “Renata Scotto”, rivolto agli studenti delle scuole savonesi per racconti a tema musicale.

L’11 ottobre, alle Officine Solimano, andrà in scena La serva padrona di Pergolesi, in un nuovo allestimento con Linda Campanella, Matteo Peirone (anche regista) e l’Ensemble Voxonus diretto da Alfredo Stillo. Lo spettacolo sarà preceduto da recite scolastiche il 9 e 10 ottobre.

Al Teatro Chiabrera, spazio a Verdi con Rigoletto, in scena il 4 e 5 novembre per le scuole e il 7 e 9 novembre per il pubblico. Mariam Battistelli interpreterà Gilda nel suo debutto savonese, con la regia di Pier Francesco Maestrini e la direzione di Aldo Sisillo. In collaborazione con il Nuovo Filmstudio, il 30 ottobre è prevista una proiezione del film L’Opera! Arie per un’eclissi di Davide Livermore, con interventi di approfondimento.

Il 13 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, si terrà il Concerto di Natale, con Gloria e Beatus Vir di Vivaldi, interpretati dal Voxonus Ensemble e dai cori savonesi, in omaggio al Giubileo 2025. L’appuntamento chiuderà l’anno musicale, che aveva preso il via il 24 febbraio con il concerto dedicato a Renata Scotto.