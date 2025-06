Audiovisivo, sale a oltre 1,7 milioni il finanziamento della Regione: approvato un rifinanziamento da 982mila euro

A fronte dell’alto numero di progetti ammissibili presentati sul bando dedicato alle produzioni audiovisive, finanziato attraverso il PR FESR 2021-2027, la giunta regionale ha deciso di puntare ancora forte sul settore dell'audiovisivo approvando, su proposta del consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, un rifinanziamento pari a 982mila euro, che si somma ai 750mila euro inizialmente stanziati, portando così il totale dell’intervento a oltre 1,7 milioni di euro.

Sono stati 48 i progetti ritenuti ammissibili, tra cui 34 lungometraggi, 7 cortometraggi e 7 serie televisive, nella misura, attuata da Filse e articolata sulle linee “Sviluppo” e “Produzione”. Con il nuovo stanziamento, sarà ora possibile garantire l’agevolazione regionale a tutte le produzioni approvate, assicurando un concreto supporto allo sviluppo del settore in Liguria.

In parallelo al rifinanziamento, la Regione ha stabilito anche la proroga del termine ultimo per la realizzazione degli interventi al 31 dicembre 2025, così da consentire a tutti i beneficiari di completare gli investimenti previsti nei tempi utili.

Contributi fino a 120mila euro per i progetti di produzione e fino a 30mila euro per quelli di sviluppo saranno concessi a fondo perduto, a copertura massima del 70% dell’investimento.

“Si tratta di un segnale forte e concreto – sottolinea Alessio Piana, consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico – che conferma la nostra volontà di valorizzare un comparto in piena crescita. L’audiovisivo non è solo uno strumento strategico di promozione del territorio, ma anche un potente acceleratore economico e occupazionale. Vogliamo che la Liguria diventi sempre più attrattiva per le produzioni, anche attraverso il rafforzamento della filiera e con la realizzazione futura degli studios regionali”.

“Regione Liguria – conclude Piana - continua così a investire su cultura, creatività e impresa, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo nuove opportunità per operatori, professionisti e territorio”.