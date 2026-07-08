Ex Park Hotel di Varazze, intervento della polizia locale e dei carabinieri: chiuse porte e finestre per evitare abusivi

Un azione combinata tra la polizia locale e i carabinieri a titolo preventivo per verificare che nessuna persona fosse all'interno.

Lunedì scorso le forze dell'ordine sono intervenute dall'ex Park Hotel di via Padre Lorenzo Piazza a Varazze.

In più di un'occasione è stata infatti segnalata la presenza di abusivi (senza tetto e tossicodipendenti) nell'ex storica struttura ricettiva che affaccia sulla stazione ferroviaria varazzina.

"La proprietà ha chiuso le porte e le finestre in maniera definitiva. Abbiamo avuto molte segnalazioni di persone che entravano e uscivano ed è stato effettuato questo intervento in collaborazione tra tutti per evitare problematiche come era accaduto a Le Vele" ha spiegato il Sindaco Luigi Pierfederici che in quell'occasione aveva firmato un'ordinanza per la messa in sicurezza vietando l'utilizzo dei locali dell'ex hotel di via Sardi molto spesso occupati abusivamente anche a seguito di un incendio avvenuto nell'aprile del 2025.

Le fiamme erano divampate al primo piano della struttura abbandonata, generando una densa colonna di fumo.

Sul posto erano intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Varazze, supportati dalle squadre provenienti da Savona con l'autobotte e l'autoscala. Fortunatamente, non si erano registrati feriti.