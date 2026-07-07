Pietra Ligure tra i Comuni più virtuosi d'Italia: arriva il marchio europeo ELoGE

A ritirare l’importante riconoscimento sono state l'Assessore alle politiche europee e smart city Marisa Pastorino, che ricopre anche il ruolo di consigliere all'interno della rete EULC/BELC “European Union Local Councillors” promossa dalla Commissione Europea e dal Comitato Europeo delle Regioni, e il Consigliere Gaia Cavalleri.

Il Premio ELoGE, promosso dal Consiglio d’Europa e coordinato a livello nazionale da AICCRE, rappresenta il "marchio di qualità" assegnato agli enti locali che dimostrano il pieno rispetto dei 12 principi della buona governance democratica. La Commissione di valutazione ha decretato il successo di Pietra Ligure a seguito di un rigoroso e scrupoloso esame che ha incrociato i dati quantitativi della matrice di valutazione con gli elementi qualitativi dei dossier comunali. Fondamentale è stata la massiccia partecipazione della comunità pietrese che si è attestata sopra le quote indicate dal programma. L'edizione di quest'anno ha visto la raccolta complessiva a livello nazionale di ben 7.440 questionari tra cittadini, dipendenti comunali e amministratori.

"Questo premio non è solo motivo di orgoglio, ma rappresenta il coronamento di un percorso di miglioramento continuo e trasparenza che portiamo avanti con determinazione da ormai sette anni Se nella scorsa edizione eravamo arrivati tra i finalisti, oggi questo 'Marchio di Eccellenza' certifica che la strada intrapresa è quella giusta nel trasformare, anno dopo anno, il Comune in una vera e propria 'casa di vetro' – dichiarano soddisfatti il Sindaco Luigi De Vincenzi, l’Assessore Marisa Pastorino e il Consigliere Gaia Cavalleri - L'edizione ELoGE di quest'anno ha registrato un'altissima competitività, coinvolgendo decine e decine di Comuni italiani appartenenti a 17 regioni, dei quali solo pochi sono stati ammessi alla severa valutazione finale. Pietra Ligure ha saputo distinguersi superando brillantemente il benchmark interno basato su ben 72 indicatori di performance amministrativa, confermando l'efficacia dei propri servizi in ambiti cruciali quali la digitalizzazione, la sostenibilità, il comportamento etico, l'efficienza e la solidarietà finanziaria. Un riconoscimento che premia anche la visione di smart city portata avanti dalla nostra amministrazione e le politiche di inclusività e turismo accessibile già ampiamente avviate sul territorio comunale".

"Un risultato straordinario che desideriamo condividere ed estendere a chi lo ha reso possibile. Ringraziamo gli amministratori e i dipendenti pubblici che hanno aderito all’iniziativa, dimostrando attenzione alla qualità della nostra macchina amministrativa. Ma un grazie davvero speciale va soprattutto ai moltissimi cittadini che hanno risposto alla nostra chiamata, compilando il questionario nei mesi scorsi e superando ampiamente tutte le quote indicate: sono stati il vero motore di questo successo e questo marchio di eccellenza è soprattutto loro! Infine, esprimiamo la nostra gratitudine alle associazioni delle attività produttive del territorio che, insieme all'Amministrazione, hanno creduto fin da subito all’importanza di questo “marchio di qualità” e lo hanno promosso attivamente. È la dimostrazione che quando comunità, tessuto economico e istituzioni lavorano in sinergia, si raggiungono traguardi di livello europeo – proseguono - Questo non è un traguardo statico: continueremo ad applicare i principi europei nella nostra azione quotidiana per una Pietra Ligure sempre più inclusiva, moderna e profondamente europea", concludono il Sindaco, l’Assessore e il Consigliere.