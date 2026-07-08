Finale aderisce alla rottamazione quinquies, l'assessore Sericano: "Una misura per recuperare importanti risorse da Imu, Tari e sanzioni stradali"

Il Comune di Finale Ligure, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale del 19 giugno scorso, ha aderito alla cosiddetta “rottamazione-quinquies”, la misura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria per quanto concerne i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) tra il 2000 e il 2023 relativi ai tributi locali, godendo di condizioni favorevoli. In particolare Imu, Tari e sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada.

Inoltre, l'Amministrazione Berlangieri ha deciso di estendere l'applicazione della definizione agevolata anche a tutti i ruoli emessi dalla propria società in-house, la Servizi di Riviera – Se.Ri. S.p.A. (già Finale Ambiente S.p.A.).

Per i tributi locali sarà quindi possibile estinguere il debito senza il pagamento di sanzioni e interessi, mentre per le contravvenzioni stradali l'agevolazione prevede l'eliminazione degli interessi maturati. Potranno beneficiare della misura anche quei contribuenti che, pur avendo già aderito a precedenti definizioni agevolate, sono successivamente decaduti a causa del mancato pagamento delle rate.

Afferma l'Assessore al Bilancio e alle Società partecipate, Valter Sericano: «Si tratta di una misura, contenuta nella Legge di Bilancio 2026 dello Stato, la quale dà al nostro Ente la possibilità di recuperare importanti risorse legate alle principali del Comune quali Imu, Tari e contravvenzioni, ad eccezione dell'addizionale Irpef. Fino ad oggi, per quanto concerne la situazione in essere, per quanto riguarda le entrate tributarie e patrimoniali, dal 2000 al 2023, la somma da riscuotere è di 1.400.000 euro, già ammortizzata nel Bilancio attraverso il Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE); avendo riscontri attivi inferiori di conseguenza tutto ciò che viene introitato è un guadagno per l'Amministrazione comunale. Per quanto invece riguarda le contravvenzioni per violazioni al CdS, la percentuale di pagamenti oscilla ad oggi tra il 70 e il 75%, compresi pagamenti spontanei o agevolati entro i cinque giorni, mentre a livello di Comando è stata avviata una procedura intermedia cosiddetta di “ultimo avviso”, che consiste in una lettera bonaria inviata ai contribuenti per regolarizzare la propria posizione in un tempo più lungo con adesione al 25-35%. Riassumendo, la parte ammortizzata ammonta rispettivamente a circa 800.000 e 1.000.000 per le due materie».

«L'adesione data entro il 31 luglio ci porta a stabilire un calendario dove il contribuente potrà aderire a questa quinta rottamazione, dal 15 ottobre al 15 dicembre del 2026, e, una volta ricevuta la comunicazione dell'importo da pagare da parte dell'ADER, avrà tempo fino al 31 marzo 2027 per effettuare il pagamento almeno della prima rata; in caso contrario scatterà una scadenza successiva per effettuare la liquidazione della cifra» ricorda l'Assessore Sericano.

Le principali scadenze

Le nuove scadenze sono state definite in sede di conversione in legge del decreto legge numero 63 del 30/04/2026 (successiva all'adozione delle delibere consiliari numero 48 e 49 del 19/06/2026), che ha ufficialmente prorogato i termini.

A partire dal 15 ottobre 2026, l'ADER renderà disponibile ai contribuenti il prospetto dei carichi definibili direttamente all'interno dell'area riservata del proprio sito internet istituzionale. Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 sarà possibile presentare la domanda di adesione, procedendo esclusivamente per via telematica. Entro il 28 febbraio 2027, l'ADER comunicherà ai richiedenti l'esatto importo dovuto e il relativo piano di ammortamento. Il pagamento in un'unica soluzione, o il versamento della prima rata, dovrà infine essere effettuato entro il 31 marzo 2027.

Pagamento rateale

Le somme dovute potranno essere versate in un'unica soluzione oppure dilazionate fino a un massimo di 54 rate bimestrali. L'importo minimo fissato per ciascuna rata è di 100 euro. Sulle rate successive alla prima verrà applicato un tasso di interesse annuo pari al 3%.

Modalità di adesione

La procedura sarà gestita interamente in modalità telematica, accedendo tramite SPID, CIE o CNS ai servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio portale web.

Per ulteriori informazioni o necessità di assistenza è attivo il numero verde dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: 800909696.