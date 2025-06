Rsu Bitron, la Fiom si conferma primo sindacato

Si è appena concluso lo spoglio delle schede relative al rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria dello stabilimento Bitron di Savona.

La Fiom, con 5 delegati eletti su 6 totali, rafforza la sua posizione di primo sindacato. 5 delegati quindi vanno alla Fiom e 1 alla Fim. Dei 274 aventi diritto hanno votato in 201. 147 voti sono andati alla Fiom, 11 alla Uilm e 40 alla Fim Cisl.

"La Fiom conferma il proprio radicamento nello storico stabilimento savonese. In un momento cruciale per il settore automotive a causa della transizione verso l’elettrico, i rincari delle materie prime e la ristrutturazione dei grandi gruppi automobilistici, avere una rappresentanza sindacale forte e competente in Bitron è ancora più importante. Una nota di merito per la riconferma di Luisa Peluffo che da oltre 30 anni è un punto di riferimento importante per i lavoratori dello stabilimento e per la Fiom-Cgil di Savona".